Radiólogos mantienen su ritmo de trabajo ante pandemia por Covid-19

León, Gto.- Al menos 55 agremiados al Colegio de Radiólogos en el Estado de Guanajuato, ha mantenido su operación al 100 por ciento sin afectaciones en la pandemia por el Covid-19, en algunos laboratorios se llegan a atender hasta 400 pacientes al mes, principalmente con problemas de cáncer de mama; el reto para los médicos ha sido el mantener sus espacios de trabajos libres del virus Sar-Cov-2, para evitar más contagios en la entidad, así lo confirmó la presidente del mismo, Alma Evelia Morán González.

Uno de los principales retos para el sector fue el poder mantener sus espacios libres de personas posibles positivas al virus Sars-Cov-2, sobre todo para proteger a sus empleados en los laboratorios, ya que podrían infectar a sus familias y incluso ellos mismos perder la vida, por lo que el año pasado hubo algunas personas que sí estuvieron llegando con síntomas del virus, sobre todo los jóvenes, circunstancias que no se ve hoy en día.

“No hemos visto que lleguen los jóvenes como el año pasado, el año pasado sí fue una exageración, cómo llegaban las personas incluso buscando hospitalización y buscando realizarse estudios radiológicos, personas que pasaban de los 30 años y ahorita no, yo he estado muy al pendiente de si se ha implementado la solicitud de estudios de tórax, que son los estudios para el Covid-19 y no ha sido así”, comentó.

Morán González comentó que algunos colegas en sus laboratorios también llegaron a tener algunos pacientes que llegaban con síntomas de Covid-19, pero que además incrementaban el riesgo de contagio al momento que desempeñaban su trabajo dentro de hospitales públicos, en los que también se desarrollaban laboralmente.

“Colegas que trabajan conmigo y que trabajan a su vez en hospitales de gobierno ahí sí me están contando que sí ya hay un incremento en la llegada de personas con covid, ya hay más organización de las personas, ya sabes qué hospitales atienden Covid y cuáles no, esperamos que no se salga de control ahora que los jóvenes entren a la escuela, porque es el otro punto en el que sí está un poquito aventurado a hacer esa reunión de personas no vacunadas, con vacunados a medias”, expresó.

De las 400 consultas que llegan a tener al mes, el 70 por ciento de los pacientes cuentan con problemas de las glándulas mamarias, el resto por otras enfermedades como la tiroides, problemas en el abdomen, los cuadros agudos, apendicitis, entre otros.

“Casi un 70 por ciento de nuestros pacientes son de glándula mamaria, de tumores tanto benignos como malignos es lo que más atendemos, posteriormente del resto de las enfermedades tenemos las de tiroides que también es bastante frecuente, enfermedades del abdomen, los cuadros agudos, en este caso apendicitis, personas que se caen y sufren fracturas, dolores de espalda, dolores de rodillas, otros de los casos que son muy frecuentes”, mencionó.

El trabajo para los radiólogos se mantuvo debido a que durante el confinamiento por la pandemia a causa del Covid-19, creció mucho la incertidumbre y desestabilización en diabéticos, hipertensos, pacientes que comían más, eso comenzó a afectar sus enfermedades y volverlos más vulnerables al virus.

Hasta el momento también desde el Colegio de Radiólogos en el Estado de Guanajuato, ha mantenido las capacitaciones, certificaciones y actualizaciones con los agremiados, sobre todo en estos momentos de la pandemia por el Covid-19, pues consideran importante estar al día en dicho tema, para saber cómo protegerse de un contagio.