Quitarán mesas y sillas del Centro Histórico en Guanajuato

Guanajuato, Gto. El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, informó que este fin de semana harán el retiro de mesas y sillas de 13 establecimientos.

El motivo es porque ya son ocho meses y no han pagado su permiso de 2023 para mantener el mobiliario en la calle. Son poco más de 1.2 millones de pesos que se deben entre el costo del permiso y los recargos generados por los rezagos.

“Lo hablé con el regidor Carlos Chávez, que sesione la comisión y cobrar pero me dice que hay gente que no les interesa”.





Los comercios que no han pagado son:

Dijo que si pagan sus deudas no se les retirará son mesas, sillas y sombrillas de la vía pública, de lo contrario, sostuvo que ya no se les dará más prórroga, porque además no pueden solicitar su permiso para el 2024, si tienen pendientes fiscales.

“Ahorita mismo se va a ir viendo con gente de Fiscalización para ir a retirarles las sillas y las mesas y que le hagan como quieran y como puedan”.

El alcalde reconoció que varias de estas empresas le comentaron no tener dinero para pagar, sin embargo, expresó que no es excusa, pues sabían del pago desde principios de año.

Reconoció que una omisión como autoridad municipal fue aprobar su permiso el último día del 2023, sin embargo, se les dieron los dos primeros meses para que hicieran su pago y en ocho meses no han tenido el interés de ello.

“Que vayan a la Caja Popular, que pidan fiado, vayan ahí con alguien porque no es válido que no hayan pagado 2023”.

Alejandro Navarro explicó que para que no vuelva a pasar lo del año pasado y se atrasen las autorizaciones, la comisión de Desarrollo Urbano sesionará a la brevedad para aprobar más permisos y también revise los pendientes de pago de estos 13 establecimientos.

“Ya tienen nueve meses y no lo han pagado y entonces ahorita vamos a sacar, para no sacarlo en diciembre y no dejarles otra morosidad al gobierno electo, porque ellos nada vez que paguen”.

Finalmente, reconoció que hay temas que deben revisarse para dar orden en espacios donde hay restaurantes o bares al aire libre, como en plaza San Fernando, a lo que aclaró que, una vez que paguen se revisará el asunto.