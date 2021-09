Quieren democratizar el sindicato de Pemex

La refinería de PEMEX en Salamanca respeta normas estrictas para protección del medio ambiente, su infraestructura no es chatarra y se está generando un clima colaborativo para que sea verdaderamente democrático el próximo proceso electoral que permitirá renovar la dirigencia del sindicato de trabajadores petroleros, así lo expresó el presidente del Movimiento Cooperativista en el Gremio Petrolero, Ramón Adrián Orenday Hernández.

Entrevistado en exclusiva por la Organización Editorial Mexicana, en las instalaciones de El Sol de León, comentó que la Refinería “Ing. Antonio M. Amor”, es un centro estratégico de producción de combustibles para el centro del país, de ahí la importancia de que su personal esté bien capacitado y familiarizado con el avance tecnológico.

Al abordar el tema del sindicalismo y su nueva visión para convertirlo en una organización productiva, Orenday Hernández manifestó que “una vez más los trabajadores petroleros serán punta de lanza para que el mundo pueda ver un nuevo comienzo en la democracia sindical, son quienes van a poner la muestra de lo que es la libertad sindical, lo que es la libertad de asociación. El sindicato de Pemex será de los más vanguardistas y con ahora con visión empresarial”.

También dijo que en la Refinería Ing. Antonio M. Amor” de Salamanca, los trabajadores organizados impulsan el modelo de negocio a través de la figura jurídica de las cooperativas, porque creen en ese esquema que históricamente tienen un lugar en la actividad productiva.

Para lograr el cambio de actitud del personal en Pemex, dijo el líder los trabajadores cooperativistas que ahora pretenden desmonopolizar el mercado laboral que se venía concentrando en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ahora ya se cuenta con otras oportunidades como es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), en este caso del senador Pedro Haces Barba, y también entra en el mercado, la Confederación Internacional de Trabajadores del senador Napoleón Gómez Urrutia y la Nueva Central de Trabajadores (NCT) de Martín Esparza Flores, del Sindicato Mexicano de Electricistas.

CUOTAS SINDICALES

Otro factor clave en la vida sindical, explicó el entrevistado, es la desmonopolización de las cuotas sindicales, porque ya entra una competencia entre sindicatos, y viene a colación el tema, relación al proceso que se acaba de vivir mediante un ejercicio democrático en la General Motors.

En la refinería de Salamanca laboran 3 mil 500 personas, hace dos año la planta labora fue de 4 mil 780, y a nivel nacional son 99 mil 666 empleados de Pemex.

Al respecto agregó: “Es muy importante platicar este hecho, por primera vez la CTM pierde un contrato colectivo, y eso te habla de una transformación paulatina, en el mundo laboral, aquí en México y los sindicatos van a tener que adoptar una visión de autonomía, una visión empresarial de autosuficiencia, porque las cuotas sindicales no van a ser suficientes.

Se tiene que dinamizar el mercado laboral, aquí en México. Nosotros somos promotores del cooperativismo, de la libertad sindical, y bueno, pues queremos abonarle a la democracia a abonarle al sindicalismo”.

Este modelo, señaló, del cooperativismo es histórico porque ya se ha vivido en el sindicalismo petrolero, “se vivió con Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, vieron precisamente el potencial que tienen las cooperativas de los trabajadores petroleros, dígase caja de ahorro, dígase de servicios, dígase de productos, en donde el sindicato petrolero, en ese tiempo del cooperativismo, alcanzó la verdadera autonomía; imagínate nada más, se llegó en un momento a prescindir de la cuota sindical, por la potencia que las cooperativas le aportaron en ese entonces, a la administración del sindicato”.

CORRUPCIÓN SINDICAL

El periodista pregunto a Orenday Hernández, su opinión sobre los señalamientos de actos de corrupción en el ambiente sindical petrolero, y esto fue lo que calificó como fenómeno natural que se vive entre todos los obreros de cualquier gremio, no solo el petrolero, también el ferrocarrilero, siempre va a haber disidencia, pero nosotros tenemos que basarnos en los resultados, en cómo iba progresando el sindicato de Pemex, con ranchos, con granjas, extensiones territoriales, y muchos otros servicios recreativos, escuelas, talleres, en donde las familias de los trabajadores podían alcanzar otros servicios y además la formación de las nuevas generaciones.

Además, añadió que la disidencia siempre ha existido y siempre va a existir, en el caso de la corrupción en Petróleos Mexicanos con actos que están evidenciando por el gobierno Federal. Es tarea del gobierno, porque no podemos nosotros negar en el caso de Petróleos Mexicanos, que la fuente de trabajo se está reorientando.

El dirigente cooperativista manifestó que los actuales dirigentes del sindicato dicen que “no sabe”, de la pérdida de los derechos y garantías de los trabajadores petroleros. “Es una pena que estemos viviendo los trabajadores con esta representación que no se hace responsable, que no da la cara y sobre todo, que no sabe. Ese es el verdadero problema del sindicato petrolero, que los dirigentes de hoy, no saben. Con la pandemia, tuvimos un avance importante, porque nos trajo tecnología, nueva visión de negocios; ya los nuevos conceptos de las organizaciones, inclusive, hablar del nuevo tratado de comercio que tiene México tiene con Estados Unidos y Canadá, te obliga a que ya estés pensando en otro idioma”.

MERCADO GLOBAL

Orenday Hernández mencionó que estamos en un mundo que va empujando hacia la globalización, es fácil entender los mercados en planos globales, como funciona China, como funciona Rusia, como funciona Estados Unidos y el medio laboral en México ha estado estatizado por mucho tiempo, se tiene que dinamizar, tenemos que entrar a un periodo de industrialización en donde tenemos que poner a prueba nuestras competencias en diversas áreas, la experiencia que se tiene para administrar trabajadores.

Ante el contexto internacional y el arribo de grandes empresas a la región bajío, el entrevistado citó a las nuevas centrales trabajadores que ya operan en México y señaló: “Hacia dónde está llevando la CTM a los Trabajadores, qué propone Napoleón Gómez Urrutia y cuál es la dirección que está tomando la CATEM con Pedro Haces. En ese sentido, vamos a entender que muchos de los sindicatos han estado parados y hoy, en temas de corrupción, estamos hablando de la rendición de cuentas, que es parte de la reforma laboral que propone Andrés Manuel López Obrador. Que en los sindicatos haya rendición de cuentas”.

Para concluir la entrevista puntualizó que la refinería de Salamanca no es chatarra, pues se le da mantenimiento y cuenta con personal especializado en cada área, que permite un funcionamiento de buen nivel, con los estándares internacional de seguridad. Además, afirmó que en materia de contaminación, tienen un excelente control, ya que las emisiones de Pemex son mucho menos contaminantes que otras industrias asentadas en la región.