“¡Queremos vacunas!” clama personal médico de la T1

Al grito de “¡Queremos vacunas!” Personal médico y de distintas áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la clínica IMSS T-1, se manifestó en la explanada del hospital con la finalidad de que todos los trabajadores sean vacunados contra el coronavirus, pues se sienten expuestos ante la Covid-19. Con ello urgen al IMSS ofrecer la protección del biológico ya que laboran sin ser todavía inmunizados.

El médico traumatólogo Jesús Huerta Costa, tiene 21 años de laborar para el IMSS, expresó que “el motivo de manifestarnos, es que no tenemos ninguna inmunización, estamos trabajando sin protección del biológico que cuida nuestra vida que es la vacuna, nosotros no estamos en un plan cerrado, estamos negociando, estamos pidiendo ser congruentes”.

Una doctora urgencióloga, quien prefirió no dar su nombre, comentó que labora en los pisos en donde se atienden pacientes que han contraído coronavirus. “Estoy en primera línea, me enfermé ya hace un mes, pero no me han vacunado entonces es injusto que ni siquiera tengamos la primera dosis, yo sé que mis compañeros están desesperados por la segunda dosis, pero ya tiene protección mínima de 50% lo justo sería que todos ya tengamos algo más de protección, entonces por eso estoy aquí apoyándolos a todos y esperemos que tengamos una respuesta”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local León lidera el número de muertes por Covid-19

El personal médico de la clínica del IMSS T-1 resaltó que trabajan sin inmunización y con solo un listado que llega de la Ciudad de México, con ciertas números de vacunas, y que directivos, administrativos y quienes están de licencia ya están vacunados, expresaron que en otras instituciones públicas ya se ha vacunado al 100 %.

“El día de ayer a varios compañeros se nos citó porque se nos iba a vacunar, después de cuatro horas, vienen y nos dicen no, no te iban a aplicar vacunas, porque las cuentas estaban mal, lo único que pedimos ser todo el personal de Instituto vacunados, porque desde intendencia, el que opera, el que atiende un paciente llámese enfermera, de limpieza, manejador de alimentos y asistentes, todos estamos expuestos y queremos también ser protegidos”dijo una de las doctoras manifestantes.

Una de las manifestantes comentó que otras clínicas como el ISSSTE y del mismo IMSS ya fueron vacunados contra el biológico Secretaría de Salud ya fueron vacunados “no ha habido oportunidad de que nos puedan vacunar, nosotros dentro del área de oncología y hematología, no hemos parado de trabajar, llevamos tres compañeros muertos, el 80% se han contaminado de Covid-19 y aun así no nos consideran nuestros directivos como personal de primera línea”.

Abril Jacqueline Aragon Ibarra, asistente médico, tiene quince años de antigüedad en el área de urgencias expresó que “todo el hospital es covid, nosotros recibimos a los familiares de los pacientes Covid al igual que los pacientes que están dentro se ha detectado a pacientes que están, que nos llegan con otra patología, con un código infarto, nos ha tocado a varios pacientes que tenemos en la sala de estabilización cuando pasamos nuestra visita, se le ha hecho pruebas, que luego salen pacientes positivos a Covid y nosotros no contamos con todo el material necesario como nuestros compañeros que están en piso en áreas de Covid”.

“La logística que se ha llevado aquí en el hospital ha sido muy nula, ha sido muy poco coherente, han hecho cosas pues que no apoyan, le dan prioridad supuestamente a primera línea pero la verdad es que mucha gente que es primera línea no ha sido vacunada, y gente que sube todos los días a piso y gente que atiende pacientes covid no ha sido tomada en cuenta para la vacuna” dijo otro médico.