Quedan 56 mil vacunas contra Covi-19 en Guanajuato

León, Gto.- Quedan 56 mil biológicos Contra Covid -19 para aplicar en todo el estado, mismos que están siendo administrando en todas las instituciones que conforman el sector salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pemex, Sedena y los Centros de Salud, así lo anunció el secretario de Salud del estado de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez.

Díaz Martínez, destacó que se han aplicado más de 391 mil remesas que se enviaron al estado de Guanajuato y esperan que toda la población mayor de 18 años acuda a por su vacuna para protegerse ya que están próximas a caducar.

“El biológico caduca el próximo mes por eso estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para aplicar refuerzos, no sólo para adultos mayores que les toque la cuarta dosis por ser personas con mayor riesgo, sino a los que por algún momento no se aplicaron la primera, la segunda o tercera dosis”.

Disminuyen pacientes con vacuna

El secretario de salud apuntó que se han aplicado a partir del primer lote de vacunas, cerca de 9.5 millones de dosis, “la diferencia se nota en función de que solamente tenemos tres pacientes hospitalizados delicados porque no tenían vacuna”. Además añadió que posiblemente haya un pequeño repunte en contagiados por Covid por este periodo vacacional.

La siguiente etapa

En el mismo tenor, Daniel Díaz anunció que el gobierno federal mandará remesas de Covid para vacuna a niños mayores de 12 años ya de manera universal, recordando el mecanismo Covax que ha distribuido las vacunas de manera equitativa todo el mundo todavía tiene pendiente una entrega para México.

“Estas vacunas que llegarían a México estarían siendo aplicadas a la población que necesite un refuerzo o vamos a incluir a los mayores de 12 años quienes a partir de mayo ya habrá un pre registro como en pasadas ocasiones se ha ido llevando a cabo”.

Informó que no hay certeza cuando llegue la vacuna para niños de cinco años en adelante, sin embargo espera que pronto se aplique en Guanajuato.

Recordó que hay una población 1 millón 200 mil niños en el estado de los cuales se descarta biológicos para los menores de cinco años, además hay un promedio de 700 mil niños pendientes de vacunación, en el que cerca de 9 mil durante realizaron un amparo de 12 años en adelante para recibir la vacuna contra Covid-19.

Sin escasez de vacunas

Por otro lado, mencionó que hay escasez de vacunas para niños, la vacuna que hay esporádicamente es la de hepatitis, la que sigue sin abastecer desde hace tres años es la de virus de papiloma humano que se ponía en menores de 11 años o niñas de quinto grado del sistema escolarizado, esta vacuna es importante ya que puede evitar el cáncer de cuello uterino que es una de las principales muertes de mujeres.

Ya para finalizar, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, mencionó la importancia del cubreboca en todo momento y más al acudir a lugares cerrados y concurridos. “Es necesario que en el transporte público, escuela y lugares no ventilados se use, no queremos que nadie se confíe”. Finalizó