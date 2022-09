Quedan 23 mujeres al frente de las dirigencias municipales del PAN

León Gto.- Fueron 23 mujeres las que quedaron al frente de las dirigencias municipales, mismas con las que el Partido Acción Nacional (PAN), pretende cambiar la forma de hacer política, al mismo tiempo de abrir más espacios de equidad.

Este fin de semana se llevaron a cabo las asambleas para la renovación de 46 Comités Directivos Municipales en el estado de Guanajuato, donde se colocaron los mejores perfiles para encabezar el trabajo partidista durante el periodo 2022 a 2025.

“Me da muchísimo gusto trabajar con 23 mujeres que ocupan las dirigencias, con su participación cambia la forma de hacer política. Verlas es un reconocimiento a todas las generaciones de mujeres que han trabajado por el PAN (…) A las y los nuevos dirigentes del partido quiero pedirles que no pierdan el entusiasmo y no dejen que la soberbia entre por ningún lado. Que con la estrategia que generen se vivan los principios de Acción Nacional”, comentó la Secretaria General del partido, Rosario Corona Amador.

También se eligieron los aspirantes a consejeros estatales y nacionales de cada municipio, donde en la asamblea estatal del 23 de octubre serán votados para elegir a 50 consejeras y 50 consejeros estatales; así como 20 consejeros nacionales a los que tenemos derecho en Guanajuato (10 hombres y 10 mujeres).

“Hemos cumplido con la responsabilidad de cuidar el partido que construyeron otros. La razón de ser de Acción Nacional es enfrentar la injusticia y evitar el dolor evitable.Gracias a todas y todos quienes participaron en este proceso, quienes realizaron su examen, colaboraron con sus cuotas y sumaron para llegar a este momento”, comentó el Presidente del Comité Directivo Estatal, Eduardo López Mares.

Además, se dio a conocer el orden y la transparencia con la que se llevó a cabo la jornada de renovación municipal, la cual a decir del mismo partido se realizó en cumplimiento de la ley y con democracia.

“Nosotros, Acción Nacional, somos la auténtica esperanza de México. Por ello nuestros procesos fueron claros, fueron ordenados y contundentes. Gracias a todos los que participaron.Gracias por mostrar y presumir con orgullo los valores de Acción Nacional, gracias por empujar al partido más ciudadano en la historia de México”, comentó el dirigente estatal.

Por su parte, la diputada federal Saraí Núñez Cerón, consideró insuficiente y fuera de la realidad el paquete económico 2023 entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados.

“Consideramos que es una burla, un insulto para las y los mexicanos, hay recursos que simplemente no están atendiendo la realidad que está viviendo nuestro país después de una pandemia. Continuamos viendo los tintes ideológicos y no los técnicos que necesitamos. Los mexicanos aquí no son prioridad”, mencionó.

Núñez Cerón agregó que las estimaciones hechas en este paquete no reflejan la realidad, pues mienten en el crecimiento de la inflación incluso contradiciendo estudios y análisis de organizaciones como el Banco de México.