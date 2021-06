Queda en amarillo el semáforo Covid en Guanajuato

Guanajuato se mantendrá otra semana más en semáforo amarillo, pues a pesar de que se mantiene una tendencia a la baja tanto en contagios y defunciones, la aparición de más casos relacionados con las variantes del coronavirus hace que por prevención de que los contagios se disparen se mantenga el mismo estatus sanitario en la entidad.

Fátima Melchor Márquez, jefa estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato, informó que por esta situación se decidió mantener en el estado el semáforo epidemiológico estatal en amarillo, esto es del 7 al 13 de junio.

“Si bien siguen a la baja los casos y la transmisión, desafortunadamente no ha habido un día en que no se reporten casos nuevos o no se publiquen defunciones o ingresos a los hospitales”, señaló y por ello es que se mantiene este estatus en la entidad.

Fátima Melchor Márquez explicó que el tema es debido a que continúa la aparición de nuevos casos de las variantes del virus SARS-CoV-2 es que también se determinó que las medidas sanitarias deberán mantenerse, tal es el caso del uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado constante de manos.

“Las vacunas que se están aplicando actualmente no protegen de todas las variantes que se han estado documentando y en el estado de Guanajuato la semana pasada presentábamos 104 casos y hoy ya suman 130 casos de variantes de Covid-19 en 30 municipios de la entidad, esto es 65% del territorio estatal, entonces no hay que bajar la guardia de ninguna manera”.

Irapuato es el municipio con más casos de variantes del virus SARS-CoV-2, con 20 reportados, le sigue León con 19, Guanajuato tiene 15, Salamanca 13, Valle de Santiago 8 y Pénjamo 7.

“La variante que con mayor frecuencia se ha identificado en Guanajuato es la B.1.1.519, que es también la que con mayor frecuencia se ha descrito en el país y si bien no se le ha relacionado con mayor mortalidad, sí se transmite con mayor facilidad y a mayor número de casos, las probabilidades de defunciones también se incrementan”.

Además, Fátima Melchor comentó que actualmente hay 66 pacientes hospitalizados en Guanajuato, lo cual indica que el estado tiene una ocupación hospitalaria de 4.1%; de esos 66 hospitalizados, 24 tienen un diagnóstico confirmado para Covid-19 y 13 están intubados, lo cual habla de que el virus sigue afectando a personas que lo han adquirido.