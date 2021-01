León, Gto.- Carmelo López de 52 años, sale todos los días a las calles en León sin traer puesto el cubrebocas, y es consciente de que el nuevo coronavirus, SARS-Cov-2, lo encuentre a él o él al patógeno, y dijo que “soy muy creyente confío en Dios, que sea lo que Dios quiera. Que me toque, en lo que tope”.

López dice que si contrae coronavirus será cosa de Dios, desde que empezó la epidemia de Covid-19 en la ciudad no lo ha utilizado “nunca me he puesto cubrebocas, le soy sincero, por qué, no sé, soy muy creyente confío en Dios, que sea lo que Dios quiera, en mi persona, pero para los demás, están muy bien, está perfecto, se respeta”

Carmelo dice que sí cree en la existencia del coronavirus y comentó “sí creo, no digo que no, no soy tan ignorante pero sí lo creo, sí debe uno de preocuparse pues, yo en mi parte se lo dejo a él, si él quiere adelante”.

El hombre de 52 años no teme contraer SARS-Cov-2 y enfermar, dijo “no para nada, lo que me toque, en lo que tope, de las consecuencias, de los riesgos”.

Los motivos por los cuales no usa, dijo que “no me gusta, siento que me ahogo, como que me trauma más, me enfermo más, me enferma más esa cosa a mi, me siento más enfermo con eso, se siente un ahogo así como yo los miro, lo siento y mejor me lo quito”, dijo Carmelo quien paseaba sin cubrebocas por el Arco de la Calzada en bicicleta.

Compartió que solo usó la mascarilla al abordar el sistema de transporte urbano “si me lo he puesto cuando he subido al camión, en la oruga porque si no, no me dejan subir”.

Sobre si él contagia a los demás dijo “Ah, claro sí es cierto pero si supiera que lo tengo, no saldría, porque no voy a tratar de perjudicar a otra persona”.

Carmelo pasó por donde los integrantes de la asociación de organizadores de eventos regalaban cubrebocas para fomentar el uso de él.