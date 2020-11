Que Buen Fin no se convierta en foco de contagios

El Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, exhortó tanto a la ciudadanía como a los comercios a evitar aglomeraciones durante el Buen Fin, que este año será de dos semanas, pues dijo que si bien por un lado se busca continuar con la reactivación económica, por el otro hay que ser responsables para que los contagios no sigan incrementando como se ha estado viendo en los últimos días.

“Parte de las reglas para este Buen Fin, que ahora será de dos semanas, es que no se permitirán aforos por arriba del 50% en centros comerciales, pero tampoco queremos filas afuera de los centros comerciales y que desde luego tampoco que no se expongan a los niños ni a los adultos mayores, eso es justamente para tratar de reactivar la economía, no queremos poner en riesgo a nadie, por eso necesitamos la participación ciudadana”.

“Nosotros no bajaremos la guardia en ningún momento, seguiremos trabajando, pero se ha desbordado la ciudadanía, ojalá que esta situación no haga que diciembre sea un mes más difícil y que tengamos unos festejos de fin de año, de festejos navideños con hospitales saturados o defunciones”, dijo el Secretario de Salud durante su participación diaria en la televisora estatal TV4.

Daniel Díaz Martínez dijo que la situación debe tomarse en serio, pues por ejemplo tan sólo el martes fueron estudiados mil 97 pacientes, cuando el promedio era de atender a unas 400 personas por día, incluso en los momentos más álgidos de la pandemia, lo cual habla de que hay preocupación en la gente porque sabe que no tomó las medidas sanitarias de forma correcta y consideran que son sospechosos portadores del virus.

“Estudiamos a mil 97 pacientes, de esos mil 97 pacientes resultaron positivos 364, es un porcentaje de positividad de un 33%, por arriba del 30% y donde lo deseable es que lo vayamos bajando todavía más, pero que mil 97 pacientes se hayan estudiado como probables o sospechosos de entrada ya te dice que la gente está teniendo el temor y lo curioso es que cuando los interrogas, ellos dicen que salieron, que convivieron y que no necesariamente la sospecha del contagio fue en su trabajo o en su casa y ahí está el resultado”.

El Secretario de Salud de Guanajuato dijo que aún se está a tiempo para poder revertir este incremento en los contagios que está teniendo Guanajuato, donde todavía esta semana el estado permanecerá en semáforo amarillo, pues aún hay espacio suficiente en hospitales para recibir a personas, pero lo deseables que ya no haya ninguna más que ingrese a causa de que se contagió por el coronavirus.