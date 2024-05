León, Gto.- El municipio de Purísima del Rincón es reconocido por su denominación de origen de tequila, así lo explica José Luis Salemon Verdin, director de Gestión Integral del Territorio que comprende la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y Medio Ambiente quien indicó que la denominación de origen se refiere a una región geográfica del país y es donde se tienen factores como el clima, el suelo o la vegetación.

“Se habla alrededor de 10 mil 500 plantas que se ha producido la mitad más o menos en la mitad de nuestro territorio de 150 kilómetros cuadrados están cultivados de agave se ha procurado que sean en zonas agrícolas de temporal o de riego o pastizales porque son de referente”, comentó.

Francisco Meza / El Sol de León

“La libertad para asociarse está presente pero prácticamente el tema de la denominación de origen no depende de un municipio, a lo mejor como asesor no somos la dependencia correcta a nivel nacional y que se tiene desde el 74 y no le compete al municipio sino al Consejo Regulador de Tequila a nivel Federal”, indicó.

Consideró que es bien importante que los siete municipios que son Abasolo, Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo y Purísima del Rincón y que tienen denominación de origen no impide que haya producción en otros municipios sólo que el producto que saquen no se le llamaría tequila sino que destilados o licor, además aseguró que el tequila tiene otros derivados.

“Prácticamente, todo el municipio de Purísima del Rincón y todas sus comunidades tienen cultivo de agave, desde las partes norponiente hasta las noreste”, afirmó el funcionario.

Es de resaltar que Según el artículo 156 de la Ley de Propiedad Industrial la Denominación de Origen es una región geográfica del país en la cual se designa un producto originario con las características exclusivas obtenidas del medio geográfico de la misma.

Para la protección internacional de esta bebida ante la Organización Mundial de Protección Industrial, se tiene registrado 46 países de acuerdo con la información obtenida del Consejo Regulador del Tequila.