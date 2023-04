Psicóloga escucha a la gente en el Día Mundial de la Escucha Activa [VIDEO]

León Gto.- La psicóloga Ángeles Gutiérrez decidió conmemorar el Día Mundial de la Escucha Activa, de la mejor manera: "escuchando a la gente" a los pies del Arco de la Calzada.

Con una playera morada con la leyenda "Soy Psicologa, Te escucho gratis" y un cartel en el que se leía "11 de abril, día mundial de la escucha activa. Soy Psicologa y si necesitas alguien con quien hablar, yo te escucho gratis", así se distinguió Ángeles.

Desde las 11:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, la psicóloga esperó en una de las bancas, donde poco a poco la gente sorprendida de su letrero, se acercó a ella para preguntar de qué se trataba, algunos con desconfianza, poco a poco cada historia fue escuchada por la especialista.

Ángeles platicó para El Sol de León que no pertenece a ninguna asociación, sin embargo, desde el 11 de abril del año 2019, se unió a esta iniciativa mundial, ya que ella trabaja en el politécnico nacional y buscaba una labor que vaya de la mano con su profesión.

"Encontré el movimiento 'Free Listening' que es un movimiento que se originó el Chicago y que tienen incluso su página oficial, ellos tienen un movimiento que se llama: te escucho gratis; donde la escucha activa es un movimiento que genera la posibilidad de que la gente, aunque no sea psicólogo, haga escucha activa a la gente", mencionó.

Este movimiento que promueve la escucha empática, se trata de eso, simplemente de escuchar y platicar con la gente, conocer sus historias de vida, una situación emocional, no es una consulta gratis o un proceso de terapia, simplemente se puede dar una retroalimentación o en algunos casos brindar asesoría de con quién acudir de acuerdo al problema que se presente.

"En el 2019 salimos 19 personas a hacer escucha activa y de ahí en adelante se hizo el 'Te escucho gratis'. Hicimos playeras moradas como la que tengo puesta, en el movimiento no tienes que ir uniformado ni nada, pero queríamos identificarnos, al principio fuimos 19 y terminó con alrededor de 50 psicólogos, terapeutas, clínicos con maestría", recordó.

"Hubo terapeutas que vinieron a hacer escucha activa en lengua de señas y duramos casi un año haciendo escucha activa los últimos fines de semana de mes, cada mes, pero por motivos personales de que yo tenía a dos hijos pequeños ya no pude continuar, pero aparte se vino la pandemia e interrumpimos el movimiento. Justo hoy (ayer) 11 de abril recordé desde esta parte la labor mía y decidí venirme aquí a la calzada con mi letrero, porque a veces necesitas con quién hablar, pues yo soy una profesional que puede escucharte de manera empática", agregó la Psicóloga Ángeles.

Este movimiento fue simultáneo en diversas partes del mundo, incluso una colega de la psicóloga le mencionó que ella se unía a esta escucha activa en Dolores Hidalgo y un amigo más y colega lo llevaría a cabo en Guanajuato Capital durante el transcurso del día.

Es de mencionar que este movimiento, tomó fuerza hasta antes de la pandemia, reunió a especialistas de Irapuato, Dolores Hidalgo, Guanajuato Capital, San Francisco del Rincón y hasta grupos completos de universitarios que estudiaban psicología, por mencionar algunos.





"El viernes 21, si mal no recuerdo, va a venir un grupo de estudiantes de psicología del colegio Humani Mundial a hacer escucha activa, estaremos otra vez aquí en la Calzada y la invitación está abierta a los colegas que se quieran unir a este movimiento", señaló.





“Generalmente, algo que nos pasa a todas las personas que veníamos aquí a escuchar, es que se nos acercan muchos hombres de edad mayor, venían y se acercaban, de hecho acabo de escuchar a una persona de 80 años. Una señora se acercó también junto con su hijo adolescente y creo que muchos de los temas que nos platican en la escucha activa es la ansiedad, las preocupaciones de la vida y como muchos han superado adicciones”, recordó.





A pesar de que la invitación a unirse al movimiento fue a través de redes sociales, la psicóloga no se desanimó al ser la única por la mañana escuchando a gente desconocida, brindando algo tan importante para muchos ciudadanos.





“Independientemente de si vienen más colegas o no, yo en particular me lleno de mucha satisfacción de poder dar algo a los demás, yo me siento muy bien, yo creo que esto me alimenta el alma. Yo soy una persona que siempre está haciendo, buscando formas de dar algo hacia mi sociedad. Así soy, es mi personalidad y yo creo que como psicólogos, como terapeutas, como cualquier profesión podríamos hacer algo mejor si hiciéramos proyectos más empáticos con la sociedad”, finalizó.