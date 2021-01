Prueban plasma pero ahora en pacientes con inicios de Covid-19 coronavirus pandemia

León, Gto.- El programa de donación de plasma fue retomado por la Secretaría de Salud de Guanajuato, pero se prevé compleja esta segunda etapa, ya que ahora se debe transfundir dentro de las 72 horas posteriores al inicio de síntomas leves, y la mayoría de los pacientes acuden al hospital tardíamente.

Así lo señaló Gerardo Torres Salgado, Director del Centro Estatal de Medicina Transfusional, quien comentó el programa vuelve por una nueva evidencia de su efectividad en enfermos adultos mayores dentro de un tiempo de “72 horas posteriores al inicio de los síntomas leves de Covid-19”.

Torres Salgado y la Secretaría de Salud detallaron que el programa resurge “luego de una publicación científica (The New England Journal of Medicine) que indica que este procedimiento ayuda en la recuperación de pacientes Covid-19 pero con diagnóstico temprano.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Recomienda Éctor Jaime Ramírez Barba apuntarse para comparar vacunas de Sinovac

Aun con los resultados esperanzadores y con el diagnóstico temprano de coronavirus comentó, el titular del Centro Estatal De Medicina Transfusional del Estado de Guanajuato (CEMT), dijo que “resulta complicado incluir a los posibles pacientes pues la gente solo acude tardíamente a los hospitales”.

Respecto del periodo de 72 horas, el facultativo comentó que bastaría con síntomas y pruebas rápidas para determinar al paciente Covid-19 receptor y que más allá de la dificultad por la atención a pacientes, “mi labor de banco de sangre sin embargo es tener los plasmas disponibles por si me los solicitan”.

El programa de donación de plasma del Centro Estatal De Medicina Transfusional del Estado de Guanajuato (CEMT) fue reactivado el 6 de enero pasado y a la fecha han donado 5 personas, antes de su suspensión en noviembre alcanzaron a donar 200 guanajuatenses recuperados de Covid-19.