Proyectan segunda oleada de contagio en el país por aumento en movilidad

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, advirtió que de continuar con la movilidad como hasta ahora y además si se comienzan a relajar las medidas sanitarias, el estado podría regresar a Semáforo Rojo, ya que de acuerdo con proyecciones matemáticas del Conacyt y Cimat, se espera una segunda oleada de contagios de Covid-19 para el país.

Fueron estas mismas proyecciones matemáticas hechas por el Conejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat) los que permitieron que Guanajuato diseñara su plan de atención de la pandemia y lo cual permitió que en los puntos más altos de ésta, el estado no colapsara en su sistema de salud.

Por ello, dijo el Secretario de Salud durante su intervención diaria que hace en la televisora estatal TV4 para informar sobre la evolución dela pandemia, que se espera esta segunda oleada de contagios que combinada con la temporada de invierno y de influenza podría traer complicaciones severas para los guanajuatenses.

“Hay estimaciones del Conacyt y del Cimat donde de verdad da mucha preocupación ver cómo se esperan segundas oleadas, se espera repunte de casos en el país debido a la movilidad.

“Al ver este pronóstico realmente nos preocupa, se nos enchina la piel, porque viene una temporada difícil, la temporada invernal, donde no solamente vamos a tener que estar lidiando con casos de coronavirus, sino también con influenza, es una temporada en la que debemos tener mucho cuidado como ciudadanos, como personas que no se nos haga fácil, nadie ha dicho que es fácil y sobretodo porque esto se ha prolongado por muchísimo tiempo, pero lo peor que podríamos hacer es bajar la guardia y normalizar la situación”, dijo el Secretario de Salud.

Daniel Díaz Martínez señaló que no es momento de relajar las medidas sanitarias, pues de incrementarse nuevamente los contagios el estado volvería a Semáforo Rojo y de nuevo varias actividades tendrían que ser suspendidas.

“De haber un incremento en los casos desde luego que podríamos regresar al Semáforo Rojo, pues ante todo está la salud, la vida de las personas”.

Díaz Martínez explicó que la mayoría delos contagios se han dado en personas de 20 y 45 años, aunque recalcó que ha habido muertes, como la de un joven de 23 años y sin comorbilidades, que habla de la letalidad del virus.

Por ello llamó a no relajar las medidas, a no salir de casa si no es necesario, a no saludar de beso, de abrazo ni de mano, como ya se ha estado haciendo, además de usar el cubrebocas, puesto que se ha comprobado que con el uso de las mascarillas disminuye la carga viral que puede entrar al cuerpo y si una persona adquiere el virus, éste podría no atacar tan fuerte como si no hubiera usado cubrebocas.