Proyectan clínica del IMSS en Guanajuato capital

El delegado del IMSS en Guanajuato, Marco Antonio Hernández, dijo que uno de los proyectos que se tienen pensados para la entidad es una clínica de 72 camas para la capital del estado donde se invertirán más de 800 millones de pesos.

Esto luego de que hace unos días se diera a conocer que de la nueva clínica del IMSS en Guanajuato se construiría en Salamanca y la decisión causara molestias entre diferentes actores políticos como el presidente de la capital, Alejandro Navarro.

Ante ello, el delegado del IMSS informó que aunque no se sabe dónde se construirá el siguiente proyecto, para la ciudad de Guanajuato se planea un hospital muchos más grande que el que tiene ahora, pues éste es de sólo 20 camas y el nuevo sería de 72 con una gran infraestructura.

“Yo le he pedido al alcalde de Guanajuato que no se moleste, he estado hablando con el director de Obras Públicas de Guanajuato y les digo que no se mortifique, que no se preocupen, Guanajuato no quedó de lado, tenemos un avance muy importante en un proyecto para Guanajuato también, desde hace muchos años, llevamos como 5 años trabajando con el proyecto”, dijo.

Explicó que derivado de fortalecer la infraestructura del IMSS en Guanajuato y a la necesidad de mayor capacidad de medicina familiar cualquier obra será benéfica para los guanajuatenses, pues finalmente la gran parte de los municipios del corredor industrial la requieren.

“Yo no tengo una noticia de dónde primero y dónde después, donde se ponga una infraestructura créanme que nos va a caer muy bien y poco a poco se va a ir fortaleciendo más la infraestructura porque hay una necesidad real de fortalecerla y se requiere mayor capacidad instalada de medicina familiar y hospitales en Silao, Guanajuato capital, Salamanca, Irapuato, Celaya todos, lo necesitan, entonces se está proyectando todo eso”; comentó.

Dijo que será en el 2023 cuando se dé este paso y que esto es muestra de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador siempre piensa en Guanajuato no como lo argumentan algunas personalidades de la oposición.