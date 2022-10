Protestan investigadores de la salud por contrato colectivo

León, Gto.- Investigadores de la salud sindicalizados y adscritos al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), realizaron una protesta la mañana de este jueves por la supuesta resistencia de los directivos de los hospitales para firmar un contrato colectivo de trabajo que les brinde sus derechos laborales.

Según el doctor Alejandro Valdez Cruz, secretario general del Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud, de no lograr un acuerdo, el emplazamiento a huelga sería el próximo 26 de octubre.

“Nuestro salario está condicionado a estas poblaciones, no hay transparencia, no hay una normatividad en el peor de los casos por decirlo de una forma, no hay una actividad clara para los investigadores que eso es muy importante porque te regatean tus recursos para poder investigar y no puedes hacer investigaciones que es nuestra tarea y después nos reclaman que nosotros no cumplimos”, dijo.

A través de la protesta que representan a los únicos 16 investigadores de Guanajuato de más de 1 mil 400 que hay en todo México, el secretario hizo un llamado a las autoridades a que se retome las negaciones del contrato colectivo de trabajo.

Aseguró que desde hace tres años que arrancaron de manera oficial con el sindicato han hecho la solicitud y fue a principios de este año cuando se volvieron a reunir con los directivos del hospital, pero no han logrado avanzar.

“Es un llamado a que se retomen las negociaciones efectivas del contrato colectivo de trabajo nosotros desde abril a raíz de todo un proceso judicial hicimo el emplazamiento a huelga para la firma del contrato colectivo de trabajo esto porque desde hace 3 años que nos fundamos tenemos una toma de nota donde nos da derecho a la negociación colectiva porque somos un sindicato”, dijo,

La manifestación fue después de las 11 de la mañana de este día afuera de las instalaciones del hospital donde colocaron pancartas y mediante un perifoneo informaron a la población lo que ocurría.

El médico también solicitó transparencia en el manejo de las plazas porque se otorgan de manera discrecional, no hay una normativa y en el contrato se propone que sean mediante concurso de oposición.