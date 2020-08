Protege CTM salud de los trabajadores

Irapuato, Gto (OEM - Informex).- Hugo Varela Flores, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guanajuato, señaló que la salud y seguridad de los trabajadores es innegociable, por lo que dijo que pese a los avances que se ha tenido de las vacunas contra el coronavirus las empresas todavía no podrán operar al 100 % hasta que haya certeza de que ya existe un tratamiento contra el virus.

Manifestó que por encima del trabajo se encuentra el bienestar de los empleados y de sus familias, por lo que dijo que el hecho de que los especialistas a nivel mundial han empezado a encontrar soluciones para controlar el virus, no se pueden relajar las medidas de sanidad en las empresas.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local El Covid-19 ha infectado seriamente nuestra economía: Héctor López Santillana

Los esfuerzos de los especialistas son bienvenidos, que bueno que se estén teniendo avances con la vacuna, pero eso no significa que se puedan relajar las medidas sanitarias, sería un error muy grave, por el tema de los contagios.

Enfatizó que por ahora están enfocados en evitar contagios en las empresas y que no haya despidos, ya que esperan que poco a poco se vaya estabilizando la economía de las corporaciones.

"Nos interesa la salud de nuestros empleados, ahorita no queremos que haya más despidos, sino darles certeza de que no perderán su trabajo y que no se contagiarán del virus".