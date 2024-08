Propuesta de Reforma al Poder Judicial genera incertidumbre en la inversión extranjera: Coparmex León

León, Gto. El presidente de la Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez, dijo que la propuesta a la reforma del Poder Judicial tendrá repercusiones internacionales, ya que pareciera que es “a modo” para un grupo partidista.

El empresario leonés comentó que esto podría generar incertidumbre en las inversiones, luego de que durante los últimos días, algunos opositores se han manifestado en contra de la propuesta en diferentes ciudades de México, entre ellas León, con un paro de labores desde este miércoles 21 de agosto.

“Por supuesto que tiene afectaciones porque pareciera que se está haciendo una reforma a modo para los intereses de un grupo partidista y sin duda eso afecta a la imagen, ya está teniendo repercusiones a nivel internacional, las famosas calificaciones que nos dan, está empezando a tener esas calificaciones que genera incertidumbre y luego empieza una cosa, las inversiones, el T-MEC”, dijo el empresario.

Rodríguez Velázquez añadió que no pueden quedarse al margen de las decisiones que se están tomando en México, ya que afecta a toda la sociedad de manera general.

“No podemos quedarnos al margen de decisiones que nos afectan unilateralmente, que nos afectan a todos los que estamos aquí, a todas las empresas, a toda la sociedad, a todas las familias porque al final el trabajo, seguridad, compromiso, estado de derecho, todo tiene una repercusión”, agregó.

El líder empresarial vio positivo estos paros tras la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde se buscará por medio del partido Morena en el Congreso de la Unión, que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular y una nueva integración en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El tema de la reforma judicial ahorita los paros que están haciendo yo los veo bien porque al final esos puestos, son temas técnicos, puestos de preparación, de capacitación que se tiene que hacer carrera, no nada más llegar (...) Tienes que comprobar que tienes la experiencia, los conocimientos, los antecedentes, las credenciales para poder cumplir lo que se necesita en ese puesto.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Al final es un tema de preparación, de capacitación, de irse fortaleciendo, pero lo importante es en estos puestos es la ética, la moral y por supuesto la preparación técnica, que conozcan de leyes, que sepan tomar las decisiones, no son fáciles, esos puestos no deben ser nada fáciles y que no se dejen de presionar por nadie ni por nada”, agregó.