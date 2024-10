Proponen recompensas para combatir delitos de alto impacto en Guanajuato

León, Gto.- El expresidente municipal de León, Ricardo Alaniz Posada, propuso a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dar recompensas para acabar con delitos de alto impacto como lo son homicidios dolosos, feminicidio, privación de la libertad, robo a transeúnte, robo a negocio así como extorsión.

“Sí confío en que sí se van a dar resultados (en temas de seguridad), todos estos problemas tienen solución en varias formas. Lo que voy a comentar no es algo nuevo, hace 250 años, ya se hizo en Estados Unidos y lo que funciona es que se dan recompensas, primero se deben de crear Centros de Inteligencia adecuados pero además eso lo retroalimentar con recompensas te llega más información”, dijo Ricardo Alaniz.

“Todo mundo tiene su precio, le sugiero a Libia que en Guanajuato, si los investigadores no tienen información adecuada o no pueden o no hay forma de tener información, debes dar recompensas, esto no es nuevo y sigue funcionando”, agregó.

Indicó que con esta recomendación se debe revolucionar el método de seguridad, incluso al platicar con el diputado Rolando Alcantar le señaló que ya está aprobado en el estado de Guanajuato el programa para recompensas, sin embargo, no hay dinero por lo que sugiere que se brinde un presupuesto para erradicar este mal que aqueja a la sociedad.

Explicó que no se debe dejar de lado la tecnología como lo son cámaras de seguridad conectadas al C4 aunado a métodos que llamen la atención a los ciudadanos para brindar información.

Alaniz Posada recordó que durante su administración como presidente municipal del municipio de León (2003-2006), cuando tenía presupuesto para este tema, de su dinero daba recompensas por información a los taxistas quienes son los que conocen toda la ciudad.

“La mayoría que sabe todo lo que pasa son los taxistas, saben donde esta la prostitcion, el problema y eso me ayudó a disminuir pero cuando yo hacía la denuncia en aquella época tenía que ser en la federación porque eran drogas y entonces desde que se hacía el escrito y cuando llegaba ya eran avisados y ya no había nada”, señaló.

Finalmente, expresó que Juan Mauro González Martínez, nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Paz también debería tomar en cuenta la anterior invitación.