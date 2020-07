Propone PAN sistema unificado de pensiones

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Espadas Galván, dijo que tras la presentación de reforma al sistema de pensiones, lo que sigue ahora es unificar a dicho sistema, pues personas que tienen hasta tres pensiones, cuando hay trabajadores que con una no sobreviven y hay otros que han trabajado y cotizando en diferentes institutos de seguridad social y al final terminan por no tener pensión en ninguna.

“Si yo coticé 10 años en el ISSEG, 15 años en el IMSS y después cierro mi vida laboral, siendo maestro frente a grupo durante 10 años y cotizo ante el ISSSTE, resulta que tengo 35 años laborando y no me puedo jubilar, porque el ISSSTE no se tiene el número de semanas cotizadas requeridas ni tampoco en el IMSS ni en el ISSSTE, entonces tenemos que hacer un sistema de pensiones justo y esta iniciativa que presenta el Gobierno Federal, que ya habíamos presentado en Acción Nacional, tenemos que caminar hacia ese perfeccionamiento, que sea un sistema de pensiones justo y en eso estamos, lo vamos a construir y seguramente llegará a buen puerto”, dijo el diputado federal panista.

Jorge Espadas celebró que se haya dado en buen ánimo esta propuesta para reformar al sistema de pensiones mexicano, sobre todo porque ahora sí se tomó en cuenta al empresariado mexicano.

“Los empresarios fueron los creadores de esta reforma y qué bueno que ahora sí el presidente los vio como aliados, no fueron ahora los fifís, sino los impulsores de esto, los vio como aliados, qué bueno que así fue y ojalá que así siga”.

Jorge Espadas dijo que esta reforma fue cuidada, para que no impacte de forma directa a los empleadores, sino que será de forma paulatina, para que en ocho años pueda estar funcionando como debe ser.