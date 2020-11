Propone López Santillana un modelo que construya desde lo local

Para el Presidente Municipal de León, Héctor López Santillana, queda muy clara “la importancia de la labor que como ayuntamientos realizamos, los municipios no somos el último eslabón del gobierno, ni somos los el más débil de los tres órdenes de gobierno”, por el contrario somos el más cercano, y tenemos que dar respuesta a nuestros ciudadanos, con flexibilidad, con agilidad y sobretodo con oportunidad”.

Proponemos un modelo de gobierno inverso que se construya desde lo local a lo estatal hacia lo federal eso es lo que estamos peleando no solamente el tema de los recursos, dijo durante su participación en el “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021”, reunión que fue presidida por Marko Cortés, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el senador Mauricio Kuri, la diputada Federal Laura Rojas, Enrique Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes Panistas y alcaldes de invitados.

No somos débiles, y sí los más cercanos al ciudadano

De la gravedad de las restricciones que se ha llevado de manera constante desde la federación y que misna la independencia de los municipios, y que ha impacto en el presupuesto que nos lleva a una crisis en materia de salud, seguridad y de economía “debilita la labor que realizamos desde los ayuntamientos y que hoy queremos atender el tema del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 20212”.

Y recalcó “con el trabajo que realizamos, no somos el último eslabón de gobierno, ni somos el más débil de los tres órdenes de gobierno, pero si somos el más cercano a los ciudadanos y nosotros tenemos independientemente de nuestras facultades que nos han sido restringiendo constantemente, que dar respuesta a nuestros ciudadanos con flexibilidad, con agilidad y sobretodo con oportunidad”

El Gobierno Federal (burocratismos) no conoce las características de cada región, pues desde el centro de la república no se puede reconocer las similitudes, las sincronías y las asincronías de nuestros municipios, lo que funciona bien en un municipio no necesariamente funciona bien en otro. Los municipios somos los que respondemos con eficacia, planeación, estrategia y no con ocurrencias, es así como desde cada localidad se satisface las necesidades de nuestro ciudadanos.

Agregó, pero cómo hacerlo cuando se registró un recorte a más a los recursos para prestar los servicios básicos, cómo hacerlo cuando nos dejan los recursos cada vez más etiquetados, nos están atando de manos para poderle responder al ciudadano cuando desde sus decisiones se eliminan aquellos fondos que promueven la colaboración entre los municipios en aras de buscar un desarrollo regional.

Proponemos un modelo de gobierno inverso que se construya desde lo local a lo estatal hacia lo federal eso es lo que estamos peleando no solamente el tema de los recursos que cesen las afecciones a los recursos federales que corresponde a los municipio y no se afecte la salud, servicios, seguridad pública bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.

Carbón, trapiche y yunta

Mako Cortés, reconoció que el presidente que basa la economía en el carbón para la energía, el trapiche para exprimir la caña y la yunta labrar la tierra, lo que evidencia la falta de medidas correctas que nos llevaron a la caída y a una depresión económica, México va a tardar por lo menos 10 años para recuperarse del daño que se le ha hecho en sólo dos años.

Criticó los recortes a los municipios por los 108 mil millones, los 60 mil homicidios que se han cometido por incapacidad y en respuesta decide desaparecer Fortaseg cuando en el 2018 se invirtieron 5 mmdp y que para el 2021 lo pretende desaparecer, cuando el programa está destinado a equiparar, capacitar, fortalecer y homogeneizar estrategias de seguridad.

Quieren un gobierno más rico y un pueblo más pobre

El senador Marcos Kury, señaló nos quitan 33 mil millones para salud, del ramo 33 quitan un billón 800 millones destinado a aguas, tratamientos de agua residuales, mejoramiento de mercados y espacios deportivos, en contraparte la federación aprueba 1,405.1 % de incremento al tren maya obra que va a seguir utilizando recursos, como la terminal santa lucia. Acción nacional propone a todas las fuerzas políticas sumar esfuerzos para corregir el presupuesto 2021. “Quieren un gobierno más rico y un pueblo más pobre”.

Más del 75% de municipios afectados

De acuerdo a lo dichos por Enrique Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes Panistas, dijo que más del 75 % de los municipios han sido afectados por los recortes federales, dijo que cerca de 1 mil 700 ayuntamientos de las mil 456 municipios y 16 alcaldías que hay en México se encuentran en números rojos.

Los recursos federales para muchos de ellos representan hasta el 95% de sus ingresos, lo que deja en claro el riesgo de dejar sin obras y programas sociales a una gran parte de los mexicanos.