Propone alcalde de Guanajuato capital aplicar impuesto a eventos del Cervantino

Guanajuato, Gto.- El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, sostuvo que la propuesta de cobro de 11% al Festival Internacional Cervantino es para retribuir a la propia ciudad y el uso de sus espacios públicos.

Desde la semana pasada anunció esta nueva medida, tras la discusión en Pleno que se dio por otro evento que se realizará, por lo que dijo que, en su caso, todos deberían pagar el impuesto sobre el espectáculo, incluido el FIC.

Aclaró que este porcentaje no lo pagaría el festival, sino que se daría a través de la venta de boletos, es decir, los propios asistentes absorberían el costo.

Lo ejemplificó con lo que ocurre con el Impuesto Sobre el Hospedaje, que es de 4%, mismo que lo cubren los propios huéspedes al quedarse en los diversos establecimientos.

“A mí se me hace en este tema realmente lamentable, porque ya no regalan los boletos y qué bueno que ya no regalan o que ya no haya cortesías para ningún funcionario, pero entonces el Festival Cervantino sí le paga un 7% o un 10% a Ticketmaster o a la empresa que vende los boletos y no nos quiere pagar a nosotros 11%, pero ¿por qué no? Es más, yo ni siquiera quiero que me lo pague Mariana (Aymerich) ni que me lo pague el Cervantino, sino que sea quien acude a los eventos”.

Navarro Saldaña recalcó que no busca generar conflictos con el Comité Organizador del FIC, pero insistió en que el recurso que se puede generar con el impuesto sería utilizado en mejorar a la capital, con proyectos como alumbrado público o recolección de basura.

“Lo que quiero es que la Presidencia tenga mayores ingresos, pues para todos los servicios que son e invertir en la ciudad”.

Añadió que el impuesto de 11% se aplica la venta sobre el boletaje en los eventos que se llevan a cabo en la capital, independientemente del Festival Internacional Cervantino.

“No nos vamos a pelear con el Cervantino, el Cervantino le da vida a Guanajuato simplemente pues es una misma versión que no lo quieran pagar y un despropósito, pues no pasa nada, un despropósito, nada más”, concluyó.