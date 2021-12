Propietarios de bares y cantinas buscan certeza jurídica en licencias de alcoholes

El cierre de 500 establecimientos a lo largo del corredor industrial y los diferentes municipios de Guanajuato y la pérdida de 3 mil empleos directos es la lectura de la radiografía que realiza Javier Quiroga López presidente de la Red Estatal de Bares y Cantinas de Guanajuato.

El gremio no se ha recuperado al caer los ingresos del sector al 100% fue el resultado de la pandemia sanitaria que dejó la Covid-19, indicó.

Quiroga López explicó que buscan certeza jurídica en la cuestión de las licencias de alcohol, las cuales aún no se ha avanzado en los diferentes sectores que representó.

Dijo que a la larga lista de complicidades que enfrentan los propietarios de bares y cantinas es la compra de insumos “se ha tenido una inflación muy a la alza y esperemos que el próximo año esto pudiera tener un mejor proyección”.

“Los establecimientos se han reactivado muy lentamente y gradualmente, comenzamos con 30% de aforo, luego un 50%, un 75%, después retrocedimos al 60% y finalmente con el cambió de semáforo a un 100%, algunas de las empresas y comercios sufrieron robos, demandas laborales, este año buscamos un punto de equilibrio ya que va a ser muy complejo llegar a tener una reactivación”, mencionó Javier Quiroga.

Mientras que bares tradicionales del Centro Histórico de León, esperan que con la nueva variante del Covid-19 no se llegue a un segundo cierre ya que poco a poco intentan recuperar su economía, aseguran que en estas fechas solo un 40% de los clientes consumen sus servicios.

El reto recuperar la clientela

Por otra parte, el encargado del Bar Luis, Daniel Rodríguez mencionó que el estar cerrados por más de nueve meses fue lo que más les afectó, “Estuvimos nueve meses cerrados y aún no se ha visto la recuperación, la primera vez que cerramos fue difícil recuperar la clientela, la gente no quería entrar, ahora que se dio luz verde y al caer los aguinaldos se ve más movimiento pero también están cuidando su dinero, ya no gastan igual”.

“Nosotros le echamos ganas, trabajamos al día dando lo mejor del servicio pero muchos nos comentan que prefieren comprarse su botella que venir a la cantina”.