Promueven con app movilidad segura en León

León, Gto. El Observatorio Ciudadano de León continúa promoviendo la aplicación de Movilidad Urbana Segura (MUS), que busca abonar en la seguridad de las personas y la participación ciudadana a través de la creación de círculos sociales.

Mayra Legaspi, directora del organismo, señaló que el 79 por ciento de la población de León se siente insegura en las calles.

“Las personas no se sienten seguras en el espacio público, aún cuando no sean víctima de un delito, la población no se siente segura en su derecho al tránsito, y esto no nos lo podemos permitir, que aún ante escenarios violentos, lo más importante es encontrar las estrategias comunitarias para generar entornos mucho más seguros”.

Expresó que para los últimos cinco meses del segundo semestre del año, se mantiene una meta de conseguir más de 3 mil descargas de usuarios en sus celulares Android, aplicación que es completamente gratis.

Por su parte, el empresario y consultor en soluciones tecnológicas y ciberseguridad de Nitidata León, Benigno Casillas, mencionó que la app es una herramienta que viene a sumar a la autoprotección.

“Este tipo de iniciativas que está impulsando el Observatorio Ciudadano de León son muy importantes, sobre todo el objetivo de construir condiciones urbanas integrales y no se puede entender este objetivo si no existe una colaboración entre la sociedad, los organismos, las asociaciones civiles con las políticas públicas”.

Señaló que en 30 años de trabajo en León, la sociedad ha cambiado las formas de protegerse a través de la tecnología.

“Definitivamente la creación de la aplicación de Movilidad Urbana Segura nos va a ayudar a crear una mayor conciencia y una mayor cohesión social, la tecnología es importante porque suma a la seguridad, la clave está en la adopción de la población, hacerla masiva y transmitir de boca en boca la seguridad para todos, existen aplicaciones que han sido exitosas en la ciudad, pero la clave es encontrar el valor de saberla utilizar, en la primera versión hay mucho que trabajar”, señaló.

Recordó que la aplicación permite compartir la ubicación en tiempo real con personas de confianza, además de que cuenta con botón de pánico que alerta a los contactos del usuario y también ofrece la opción de enlazar al número de emergencias 911.

La aplicación también proporciona el mapa de riesgo del Observatorio Ciudadano de León para consultar colonias conflictivas para que los usuarios consideren los focos rojos.