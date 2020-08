Promueve PAN amparo para pacientes de cáncer

El Partido Acción Nacional promueve un amparo en el Estado de Guanajuato y a nivel nacional para los pacientes con padecimientos de algún tipo de Cáncer y que hayan tenido inconvenientes en la subministración de sus medicamentos.

El diputado “panista” Ector Jaime Ramirez Barba, señaló, solo espera el recurso para el 2021 para los padecimientos del cáncer no desaparezca; “lo que ha pasado con el gobierno de Morena y no vaya a pasar en el 2021 es que no se localiza el recurso ya para el registro nacional del cáncer”.

Ramírez Barba informó que dependiendo de qué tipo de Cáncer sea, los tratamientos rondan los 300 mil pesos y si es un trasplante de médula ósea, oscila los dos millones de pesos.

El machote está disponible desde la página oficial del Comité Directivo Nacional del Partido Acción Nacional, pues señaló Roman Cifuentes Negrete, dirigente del partido en el estado de Guanajuato, esta posible a dar los medicamentos por el gobierno del estado a 115 niños de los 140 con tratamiento, si las instancias médicas federales no lo pueden hacer.

“En una primera instancia la Secretaria de Salud podrá atender a estos niños, hacer la revisión correspondiente y empezar a atenderlo; desde el 15 de agosto, tenemos a disposición el formato de amparo en la página del partido.