Prometheus, entre los mejores del mundo

Irapuato, Gto.- Prometheus ha logrado hacer historia, pues el robot creado en Irapuato, Guanajuato, logró colocarse como uno de los siete mejores a nivel mundial, tras su participación en el certamen ANA Avatar XPRIZE.

Prometheus llegó al segundo día de competencia otra vez de manera dramática, pues tras su participación en el primer día, tuvo un accidente al pisar un taladro, lo que le hizo que perdiera la cabeza. Prometheus estaba decapitado.

Tras un titánico esfuerzo, el equipo técnico de Prometheus trabajó hasta la media noche del viernes y desde las seis de la mañana del sábado para dejarlo listo para participar. En tiempo récord, Prometheus estuvo listo para su actuación.

Y llegó el día de la verdad. Todo pintaba de maravilla para Prometheus, pues a pesar del grave problema que tuvo hacía apenas unas horas, su participación era exitosa. Logró superar las primeras siete pruebas, entre las que estuvieron responder e interactuar con la persona que iniciaba el circuito. Posteriormente, Prometheus logró superar la prueba de levantar una palanca son su mano. El tercer módulo Prometheus lo superó, al pasar uno de los pinos metálicos de un hueco a otro. Hasta ese momento, Prometheus sumaba nueve puntos y que le servirían de maravilla para sumarlos a los 13 que había conseguido el día anterior.

No obstante, un accidente mermó la participación de Prometheus, pues cuando se dirigía al siguiente módulo, tropezó con una de las piedras del circuito y eso hizo que cayera de espaldas; dentro de las reglas de la competición eso significa misión abortada y así terminaba la participación de Prometheus.

Juan Carlos Díaz Garmendia, creador del robot Prometheus y titular de la empresa Indiodroid, dijo en entrevista que tras la participación en el ANA Avatar XPRIZE le dejaba sentimientos encontrados, pues por un lado le daba alegría porque se hacía historia al haber creado al primer robot avatar que participaba en esta importante competencia, que podría equipararse como el mundial de la robótica, además de que se dejaba de manifiesto de que en México había talento y una prueba de ello era el propio Prometheus y las personas que participaron en su creación.

Sin embargo, Juan Carlos Díaz Garmendia reconoció que había cierto dejo de tristeza, pues el equipo tenía la confianza de poder llegar al podio con Prometheus y colocarse en uno de los tres primeros lugares.

También, dijo que le causaba cierta tristeza que Promeheus no tuvo el apoyo que hubiera querido y que se necesitaba y destacó que de no haber sido por la UQI y por su rectora, Brenda Teres Pérez, el robot irapuatense no hubiera llegado hasta donde llegó.

No obstante, Juan Carlos Díaz Garmendia dijo que tras la participación de Prometheus, el objetivo ahora está enfocado, más que en buscar competiciones, en poder atraer empresas e inversiones al estado, pues con ello se estaría demostrando que en Guanajuato hay talento, pues el equipo que dirige logró crear en un año y dos meses dos robots que pelearon al tú por tú con otros que fueron creados con costos superiores al de Prometheus, que tenían más tiempo de desarrollo, pero que al final eran iguales al creado en Irapuato.

“Nosotros venimos aquí para para decirle al mundo que tenemos la capacidad, que podemos atraer proyectos High Tech, de alta tecnología y que nos empiecen a ver”.

Juan Carlos Díaz Garmendia señaló que el proceso de creación y perfeccionamiento de Prometheus continuará, pues se trata de un robot que puede ser muy útiles en México y el mundo, pues fue creado para ser usado en zonas de desastres para rescate de personas, así como también en zonas donde pudiera haber epidemias y estos robots podrían hacer las labores de limpieza.

Por ello, Díaz Garmendia dijo que se ha hecho historia con Prometheus, pero esto debe dar la pauta también de que debería de haber más apoyo para proyectos que han demostrado que son de gran importancia mundial y con ello se pueda dar el anhelado impulso de buscar la generación de riqueza y desarrollo a partir de apostarle a la ciencia, a la tecnología y a las empresas con base tecnológica mexicanas que han demostrado ser de las mejores del mundo.