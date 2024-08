Proliferan aplicaciones de taxis en Guanajuato; hay más de 22 mil vehículos que brindan el servicio

León, Gto.- Ante el creciente número de aplicaciones digitales que ofrecen servicio de taxi, José Luis Guerrero Menzoda, presidente de la Alianza Plus de Taxistas de Guanajuato, dijo que la competencia desleal ya los está rebasando porque los conductores de estas unidades no respetan la ley.

Local Guanajuato busca aplicar prueba PISA en 2025

Mencionó que de manera oficial en Guanajuato circulan más de 12 mil taxis verdes tradicionales concesionados y alrededor de 11 mil vehículos particulares que brindan el mismo servicio, pero sin estar regulados.

Incluso aseguró que pese a que insiste a sus compañeros que se den de alta en la plataforma del gobierno del estado, “Sigo Guanajuato”, sólo cerca de 1 mil 700 lo han hecho porque no les conviene.

“Estimo que en total como Alianza Plus tenemos entre 1 mil 500, 1 mil 700 registrados en la plataforma y ¿Por qué no se registran los particulares privados? Por la sencilla razón, una vez que está supervisado a través de la plataforma de Sigo Guanajuato te están monitoreando los servicios que haces y si prestas el servicio de manera legal para lo que está autorizado, obvio no te conviene”, aseguró.

Sin embargo agregó que no es la única razón por la que los taxistas no se suman a la aplicación oficial.

“Hay muchas otras razones por las que los compañeros no se suman a Sigo Guanajuato y te voy a dar al menos tres o cuatro, la primera es que muchos de los compañeros ya cuentan con una plataforma y están teniendo mucho trabajo en su municipio, ejemplo Línea Dorada Guanajuato capital que tiene mucho trabajo y la gente los busca a través de la plataforma”, añadió.

En este sentido, Guerrero Mendoza dijo que la autoridad no sabe quién está trabajando en ellas, cómo están registradas, además de que cobran diferentes comisiones, “es un relajo, se tiene que sancionar a quien no se apegue al reglamento”.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Local Fotomultas pueden ocasionar más accidentes

“Siguen haciendo lo que les viene en gana, por ejemplo ellos ponen su tarifa, condiciones, cuando hay una autoridad que la están pisoteando, este tipo de aplicaciones lo primero que tiene que hacer es registrarse, regularizarse y es estar trabajando legalmente, pero hacen lo contrario porque ellos ponen la tarifa, las condiciones”.