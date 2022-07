Profepa sigue sin obligar a Química Central a limpiar el cerro de cromo

León Gto.- Vecinos de la Puerta del Cerro, frente a la Química Central de México, lamentan la actuación de la Profepa la cual no tiene la facultad de determinar e imponer sanciones en contra de la empresa contaminante, además de que ya pasaron 8 años de su cierre y no han obligado al dueño a realizar las medidas correctivas para limpiar las 196 mil toneladas de cromo que siguen al aire libre.

Lo anterior dieron a conocer los vecinos de dicha comunidad Puerta del Cerro principalmente, apoyados por los habitantes de Buenavista y La Mora, quienes están a unos metros de la Química Central de México y sufren el respirar dichos polvos de los cerros de cromo hexavalente todos los días.

El pasado 7 de junio de este 2022 realizaron una solicitud a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para conocer la situación legal que guarda la empresa Química Central de México S.A. de C.V referente a la multa de 33 millones de pesos, a lo que recibieron en la respuesta que quien debe de cobrar la multa es Hacienda o el SAT.

Ante esta pregunta, la Profepa respondió “lo que se refiere al juicio de nulidad 3335/17-EAR-01-5, mediante la sentencia ejecutora del 29 de abril de 2021, El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, declaró no amparar ni proteger a la empresa, por lo que mediante acuerdo del 02 de agosto del 2021, la sala especializada en Materia Ambiental y de regulación del Tribunal de Justicia Administrativa, declaró la firmeza de la sentencia definitiva del 3 de marzo del 2020, en la que reconoció la legalidad y validez de la resolución impugnada”.

“En relación con la multa impuesta a la citada empresa, está Procuraduría tiene la facultad de determinar e imponer sanciones pecuniarias por violaciones cometidas a la normatividad ambiental, sin embargo, no tiene atribución alguna para realizar gestiones de cobro sobre las mismas, siendo la autoridad competente para tales efectos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del servicio de Administración Tributaría.

Añadió el escrito de la Profepa que en este sentido, la Administradora desconcentrada de Recaudación de Guanajuato “2” del Servicio de Administración Tributaria, “solicitó a esta Procuraduría se hiciera de su conocimiento el acuerdo de firmeza emitido en el juicio de nulidad 3335/17-EAR-01-5, por lo que con fecha del 23 de agosto de 2021, la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio le comunicó el acuerdo de firmeza del 02 de agosto del 2021, emitido por la sala especializada en Materia Ambiental y de regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para efectos legales a que hubiera lugar”.

Los vecinos también solicitaron información sobre la limpieza de la zona, pues la Subprocuraduría de Inspección Industrial de la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación no ha cumplido con el retiro del cromo, así como con las medidas de seguridad que se le solicitaron a QCM desde el 3 de septiembre del 2015 en donde se le solicitó a la empresa enviar las toneladas de desechos de cromo y los materiales de fierro y ladrillo que están a la intemperie.

La Profepa se limitó a contestarles el pasado 01 de julio que están por programar una visita de verificación de las condiciones en las que se encuentra la planta.

“En relación a la visita de inspección para la verificación de medidas correctivas, la Dirección General de inspección de Fuentes de Contaminación adscrita a la Subprocuraduría de Inspección Industrial informó que, tienen considerada en su programación la visita de verificación de medidas correctivas a la empresa Química Central de México, S.A. de C.V., en las próximas semanas, tomando en cuenta las medidas de seguridad sanitarias pertinentes para ayudar a detener la propagación del virus que causa COVID-19”.

El cromo carcome los techos de lámina

En un recorrido de El Sol de León sobre las comunidades cercanas al Río Turbio y colonias aledañas, los vecinos denunciaron que están cansados de soportar respirar todos los días el aire contaminado por los cerros de cromo, así como tener miedo a estar tomando agua contaminada por el químico que absorbe el suelo.

Local “En Química Central se llevaron lo que valía y nos dejaron el peligro”: vecinos

Esther García, vecina de Puerta del Cerro, señaló que ya está todo contaminado por el Cromo, “todos los electrodomésticos se echan a perder muy rápido, vemos que no dura el metal, se oxida muy rápido, incluso cuando hacen tejabanes de lámina se echa a perder muy rápido, se pica muy rápido, pero es por lo mismo del químico que tiene la tierra que se quedó allí”, denunció con miedo a las enfermedades la vecina.

Añadió que las autoridades les dicen que el pozo no está contaminado, “el pozo es de aquí, pero hasta ahorita no nos han dicho que esté contaminado, quién sabe a lo mejor sí, según dicen que todos los alrededores de la química está todo contaminado”.

“El dueño es el que debería de checar todo yo tengo entendido que les dieron cierto tiempo para sacar esa montaña contaminada pero no han sacado nada, tenían un cierto límite para retirarlo pero no he visto que salgan camiones con eso e igual a donde lo van a llevar, va a contaminar en otros lados y aparte de todas maneras como dicen, aunque se lleven todo eso ya está contaminado”, lamentó.

Javier Saucedo, vecino de Buenavista dijo que las colonias hacia arriba no tienen los mismos problemas que sí tienen las comunidades que están hacia abajo de la química, “arriba las colonias que estamos enfrente no hay tantos problemas, para abajo donde desemboca el agua, toda esa agua se va al agua negra, y esa agua va a todo Lerma. El agua escurre de los cerros ya contaminada, pegado a la química viene el agua negra de León”,

“Al interior de la química se ven las lagunas de auge, le pusieron hules en aquel tiempo porque según ellos tenían planta tratadora, la estaban tratando, se fue química, quitaron todo y ahora la contaminación se está yendo a todo México, porque se conecta con el Río Lerma”.

Mariana Torres, vecina de Los Pedroza, señaló que los gobiernos no hacen nada y la contaminación es muy fuerte. “La contaminación de la pila (cromo) que se ve desde acá, yo hasta pienso que si no ponen cartas en el asunto se va a contaminar todo el sur”.

Denunció que la Química contamina los pozos de agua para San Roque, “cuando llueve se penetra y los pozos hay muchos contaminados que ya no sirven, abajo en el subsuelo la contaminación está al 100”.

“Las piedras, el agua ya volvió todo amarillo, es una contaminación muy fuerte, de lo que ellos supuestamente ya desechaban, pero después creo que lo estaban volviendo a trabajar para quitarle algo que todavía tenía, pero no alcanzaron, cuando se quitó, el dueño y todos se desaparecieron, había un encargado que le decían el señor Sánchez, pero yo creo que detrás de él estaban los buenos o hasta el gobierno”.

Otra vecina que omitió su nombre y que vive frente a la Química, coincidió con otros vecinos de las comunidades a quienes Sapal les ha informado que sus pozos de agua no están contaminados y pueden beber de ellos.

“Nos decían que el agua ya no se podía consumir, pero en SAPAL dicen que sí, nosotros tratamos de no tomar agua de la llave, solo la usamos para trabajo, pero si dicen que mucha gente tenía cáncer. Acá en buena vista decía mucha gente que se estaba enfermando de cáncer. Mi esposo murió de cáncer, no nos alcanzaron a dar los resultados a qué se debió la enfermedad, él nunca trabajó en química”.

“Recuerdo que en las mañanas olía muy feo con el polvo que soltaban lo que hacían allí en química, incluso esos polvos le caían a las plantas y se hacían manchas amarillas en las plantas”, concluyó la mujer quien vive desde hace más de 40 años frente a la química central.