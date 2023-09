Productores de trigo se vieron beneficiados con apoyos estatales

El Gobierno Estatal hizo entrega de apoyos para los productores de trigo que se han visto afectados por el alto precio a su venta, durante el pasado ciclo de cosecha.

“Tenemos un aproximado de siete mil o siete mil 500 productores, y aquí en Guanajuato no diferenciamos a productores de trigo blanco o de trigo duro, todos gastaron, todos se partieron el alma para producir trigo; a mi el gobernador me instruyó en dar 200 pesos por tonelada para los productores de Guanajuato. Nosotros no escatimamos ni hacer a un lado a los productores que son emanados o que viven en un municipio diferente partido político al que pertenece el alcalde o alcaldesa, todos son guanajuatenses, todos trabajan, todos le producen y eso es lo que estamos haciendo” comentó Paulo Bañuelos Rosales, Secretario de Desarrollo Agro alimentario y Rural (SDAyR).

El secretario de SDAyR comentó que durante este evento llevado en la Comunidad Congregación de Cárdenas se dieron alrededor de 250 productores, no solamente exclusivo de Salamanca, sino de toda la entidad guanajuatense.

“Estaremos haciendo otro evento en Pénjamo en donde estarán alrededor de mil o mil 800 productores; no estamos en crisis porque la mayor productividad que se da en Guanajuato es de riego, el cual no sufre ningún problema, pero si no nos llueve estará en peligro el ciclo Otoño-Invierno para trigo y cebada” explicó.

Además de hacer la entrega de estos apoyos a los productores de trigo del estado de Guanajuato, también se llevó a cabo la entrega de Certificados en la Competencia Laboral para Analistas de Calidad de Granos, en donde 12 guanajuatenses se vieron beneficiados con esta certificación y más de 200 productores de trigo en donde para sus apoyos se invirtieron cerca de 50 millones de pesos.