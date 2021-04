Productores de Guanajuato le dice no a la producción de marihuana

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). A unos días de que concluya el plazo para una posible aprobación o no del uso lúdico de la marihuana, la plantación y producción no es algo que interese a empresarios agroindustriales guanajuatenses; la razón: el miedo que aún existe a la delincuencia organizada que pro años ha tenido el monopolio del cultivo de la cannabis en el país.

El Senado entró a una etapa en la que está a contrarreloj, pues a más tardar el 30 de abril tendrá que dar a conocer si aprueba o no el dictamen que proviene de la Cámara de Diputados sobre uso lúdico de la marihuana en el país.

En estados como Morelos o Puebla, algunas organizaciones campesinas han dicho que en caso de aprobarse el uso lúdico de la marihuana, podrían iniciar la plantación de la planta y con ello esperar que empresas que estén interesadas en su venta para consumo individual puedan acercarse a ellos e iniciar el negocio; sin embargo, en Guanajuato parece que el tema aún no convence a los agroproductores locales.

Ignacio Duarte Rodríguez, presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato, dijo que la producción de marihuana aún es un tema complejo y por ello, por ahora, en el estado no era un tema que consideraran como atractivo; la razón: hay miedo.

“Para mí es un tema muy complicado lo de la marihuana. Por ejemplo, en Estados Unidos existe ese plan, de hecho hay a quienes les dan permisos para producir marihuana en invernaderos, en partes muy controladas y son para asuntos medicinales y para otras cosas, el problema es que aquí no se cuidan muy bien las cosas, las formas, ese es el miedo que a mí me daría, lamentablemente hoy en día como que no tenemos todavía la cultura como para hacer eso”, dijo en entrevista.

Ignacio Duarte Rodríguez compartió que incluso una persona le propuso la siembra de marihuana y él se opuso de forma tajante.

“Dije 'no, yo no lo toco' y yo la verdad no me meto a eso. Son cosas muy delicadas en donde yo no lo haría y yo no aconsejo”, dijo, pues desde su perspectiva el tema aún no está lo suficientemente aterrizado y aún falta mucho análisis y discusión.

Lo que produce males nunca traerá beneficios

Anselmo Rea es un productor de maíz y sorgo de la comunidad de Carrizal Grande, en Irapuato. Para él pensar en sembrar marihuana, si se diera la opción de poder producirla para su venta de manera individual, es algo que no le interesa, sobre todo porque dice que “lo que mal empieza, mal termina”.

“No creo que me saque de pobre eso. A un hijo me lo mataron por andar en la droga, entonces lo que produce males nunca traerá beneficios. Yo espero seguir sembrando maíz para mis animales, sorgo para mis puercos y con eso tengo; marihuana no es algo que me interese en lo personal”.

Para el gobernador tampoco es tema prioritario

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la producción de la marihuana en el estado no es un tema prioritario y de analizarse, tendría que ser hasta que pase el proceso electoral.

“Es un tema que tendremos que abordar después de la veda, porque hay mucho que hablar al respecto”, dijo el mandatario estatal, al ser cuestionado al respecto.

Decomisos de droga siguen en el estado

Mientras las discusiones siguen en torno a la legalización para uso lúdico de la marihuana, en el estado se han decomisado más de dos millones de dosis del primero de enero al 31 de marzo.

De acuerdo con datos del Operativo Guanajuato Seguro y de los decomisos que se han realizado de drogas en la entidad, son dos millones 127 mil 312 dosis de marihuana las aseguradas sólo en el primer trimestre de 2021.

En marzo pasado, Sophía Huett López, actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dijo que mientras la posesión de marihuana continuara siendo un tema ilegal, se seguirían dando detenciones de personas que la portaran y decomisos, hasta que no hubiera una nueva regulación al respecto.

En aquella ocasión, Sophía Huett señaló que desde su perspectiva, ella no había conocido un caso de éxito de alguna persona que haya consumido marihuana.

“Desde mi perspectiva ya muy personal, yo no conozco casos de éxito relacionados con el consumo de droga, lo que yo he visto con el consumo de la marihuana es que nunca será positivo, a lo mejor hay quien ha visto condiciones de armonía, de muchas otras cosas, yo lo que he visto son situaciones relacionadas con aspectos delictivos, puntos de venta que se vuelven zonas conflictivas y es posible que esté relacionado con eventos delictivos”.