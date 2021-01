Priorizan la atención a diabetes y el cáncer

León, Gto.- La principal causa de atención a personas por la clínica del ISSSTE en León, es a quienes viven con diabetes, “hablamos de 3 mil consultas mensuales para personas con esta condición de salud” dio a conocer su director el Dr. Gonzalo Puente.

El especialista dijo que las principales causas de atención dentro del Instituto a nivel nacional son las oncológicas, “prácticamente estamos hablando de enfermedades crónico degenerativas no transmisibles, relacionadas a tumores malignos cáncer”.

Aunque no estamos dirigidos a atender la población oncológica, al ser una clínica de primer nivel, nuestras actividades principalmente son preventivas, para qué la gente no desarrolle enfermedades, que se mantenga sana y esa es la prioridad de cualquier sistema de salud. Por medio de esta unidad de salud actualmente se atiende a un poco más de 138 mil personas de la ciudad de León, de 516 mil derechohabientes registrados en el Estado, y en el caso de nuestra ciudad, no se puede hablar de un incremento en el número de casos oncológicos, sino que ahora tenemos mejor tecnología que ayuda a la detección más oportuna y que se refleja en el paciente en una mejor calidad y una esperanza de vida diferente, “por eso es que tenemos cada vez más pacientes oncológicos, pero no en sí un crecimiento en el número de casos”, explicó.

Gracias a la nuestra tecnología enfocada en detecciones oportunamente, como es la prueba del papanicolau, nos ayuda a detectar el virus del papiloma humano que es el de mayor riesgo en causa de cáncer, y que en lo particular el estudio es costoso, en el instituto lo tenemos para todas las pacientes en forma habitual a través prueba de PCR, con la detección oportuna, brindar la atención para no desarrolle el cáncer, “es decir el este estudio permite saber si una persona va a tener cáncer e intervenir la para que no lo tenga”.

El Dr. Puente dijo vamos disminuyendo gracias a las medidas de sanidad planteadas y a la sensibilización de las personas, las enfermedades transmisibles es decir las diarreas, gripes que antes eran causas inclusive de muerte ahora no lo son, observamos cómo la población mejora su nivel de vida que cada vez es más parecido a de países desarrollados que al de otras poblaciones.

Para finalizar destacó la importancia de acciones del sector salud para reforzar la promoción y prevención de enfermedades en la población cuente y tenga la suficiente información de cómo cuidarse y detectarse, en caso de alguna sospecha acudir a su médico y actuar a favor de su salud.