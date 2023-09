PRI Y PAN reprueban a AMLO en seguridad y Morena dice que hay avances

GUANAJUATO, Gto.- La legisladora local del PRI, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y el diputado panista Martín López Camacho coincidieron en afirmar que en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el tema de la seguridad resultó un fracaso, mientras que el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, David Martínez Mendizábal consideró que hay avances porque los homicidios dolosos han disminuido.

En un sondeo realizado por la OEM a legisladores de las tres principales fuerzas políticas del Congreso Local, dieron su opinión respecto a los resultados de lo que lleva en el cargo el presidente de México y los arrojados en el último año, a propósito de la presentación de su quinto informe de gobierno que dio desde el Estado de Campeche.

Más de 160 mil homicidios dolosos

El legislador panista apuntó que principalmente se tiene que voltear a ver el problema que también se convierte en prioridad respecto a la exigencia ciudadana que es el tema de la seguridad.

“Hoy desgraciadamente en cinco años el actual gobierno federal se tiene el contexto de más de 160 mil homicidios dolosos y más de 44 mil desaparecidos, y es palpable que no se dan los resultados con las fuerzas armadas que se utilizan para la seguridad”.

Dijo que se ven grupos criminales en varios lugares del país, si no es que en la mayor parte del país y el fin de semana Michoacán estaba prácticamente en estado de guerra y en otros estados hay pueblos desplazados que han tenido que dejarlos por presión y lo que acaba de pasar en Jalisco, donde los criminales quieren ir por los jóvenes”.

Destacó que “no se cuenta con una agenda de riesgos y de amenazas a nivel nacional que diga que, ante los intereses y objetivos nacionales permanentes y coyunturales, estas son mis amenazas y riesgos y en base a ello se tiene que trabajar”.

Admitió que se han tenido otras cosas positivas durante el sexenio del actual presidente de México como son los programas de apoyo a las personas de la tercera edad que es un tema de justicia.

De igual forma, cuestionó que no se tengan resultados en materia de combate a la corrupción, “y yo no lo veo así, el propio gobierno federal, algunos actores políticos cercanos al presidente tienen manchas en el tema de la corrupción, entonces para mí ese es el resumen de ese sexenio”.

El diputado de Morena, David Martínez Mendizábal dijo que el tema de salud es el gran pendiente del gobierno de AMLO.

La salud el tema pendiente: Morena

El legislador de Morena, David Martínez Mendizábal, dijo que se han tenido resultados positivos en diversos rubros y ahí están los resultados, aunque sí está pendiente el tema de la salud, “lo ha dicho el presidente, el INSABI no funcionó, entonces está reestructurando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para atender a toda la población con el IMSS Bienestar, es el principal pendiente y fortalecer el crecimiento de la economía”.

En el tema de seguridad anotó “no se puede modificar una estructura tan compleja, tan abigarrada como la dejaron, es una herencia del pasado, esto es distinto a la economía, porque en esto sí hemos podido y en seguridad va caminando, pero también queda pendiente la atención a las madres buscadoras, la disminución más rápida de los homicidios dolosos, etcétera, y es un pendiente que se tiene que atender”, admitió David Martínez Mendizábal.

Manifestó que ha tenido logros sustantivos el Ejecutivo Federal, “modificó la relación entre el poder económico y el poder político de modo que el estado que es la única estructura que puede propiciar el bienestar social y colectivo, toma un papel protagónico en contra de las fuerzas económicas que tenían secuestrado al estado”.

Se dio el rescate de la economía “y vamos a crecer cerca del cuatro por ciento este año y mantiene la inflación en niveles moderados y todo por el asunto del subsidio de la gasolina, que es el principal detonante de la inflación”.

Otro de los logros de López Obrador, dijo, es la reorientación de la política social hacia subsidios monetarios universales que tiene que ver con la pensión a adultos mayores y entre el 2018 y 2022, hay cinco millones de personas salieron de la pobreza, de acuerdo a cifras del CONEVAL y el INEGI, precisó.

A su vez, en entrevista por separado, la diputada local y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ruth Tiscareño Agoitia apuntó que la actual administración federal tiene varios temas pendientes en seguridad, salud, en desarrollo económico, en turismo “un rezago total porque toda su inversión está en sus dos obras faraónicas que han afectado más que beneficiado”.

Resaltó que una problemática que ha pegado fuerte a los mexicanos es la falta de medicamentos en todas las instituciones públicas, “en el combate a la pobreza tampoco hay resultados, yo creo que hay más pobres ahora que en el anterior sexenio, sus programas sociales no hay ayudado mucho a desarrollar a las familias”.

Destacó que en el tiempo que falta a Andrés Manuel López Obrador, ya no le alcanzará para corregir el rumbo, “claro que no, y esperemos que pierdan las elecciones”, terminó.