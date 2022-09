PRI en contra del endeudamiento del municipio

León Gto.- “Con este endeudamiento Ale Gutiérrez estará comprometiendo las finanzas de nuestro municipio para los próximos 20 años”, así lo aseguró Juan Pablo López Marún, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en León.

La tarde de este jueves, horas antes de la sesión de ayuntamiento, donde se discutirá la aprobación o dictaminación de esta deuda pública por más de 711 mil millones de pesos, los cuales se pretende destinar a obras de infraestructura con un sentido social.

Ante esto, la voz del PRI en León destacó que no es un momento para obtener una deuda pública, de acuerdo al entorno económico que vive el mundo, tras la inflación que ya supera el 8% general.

“El entorno económico que vive el mundo y nuestro país es muy complicado, por una parte, una inflación galopante que ustedes se pueden dar cuenta que nadie para; que supera ya el 8% general y que en el sector de la construcción acumula ya un 37%; por otro lado, el aumento en las tasas de interés, por supuesto que como una medida por parte del Banco de México para disminuir esa inflación, aumenta las tasas de interés y nuestras tasas de interés la famosa TI, se ubica ya en el 8.5% según los especialistas se esperará el 10% a finales del año”, indicó.

Es de mencionar que estas tasas de interés es la más alta registrada en nuestro país durante los últimos 14 años, por lo que el dirigente reiteró que se vuelve complicada la posibilidad de endeudarse y señaló que es un mal momento para endeudar a la ciudad.

“Respecto a la propuesta de endeudamiento de la alcaldesa de León, Ale Gutiérrez, hay que decirlo también, que la mayoría de los proyectos presentados por ella, por supuesto que son necesarios, no es que estemos en contra de la mayoría de los proyectos presentados, por su puesto que son necesarios y urgentes para nuestra ciudad”, señaló.

“Por supuesto que son necesarias, pero si tenemos que decir que hay obras que son inadmisibles, para nuestra ciudad y mucho más si se van a financiar con recursos públicos y mucho más si se van a financiar con deuda pública que además será muy costosa. Como por ejemplo la ampliación del bulevar la Luz, una obra que es obligación de los desarrolladores, porque fueron ellos los que se beneficiaron en su momento”, agregó Juan Pablo López Marún.

Además indicó que el miércoles la regidora en el Ayuntamiento, Araceli Escobar votó ya en contra en la Comisión de Patrimonio y Cuenta Pública, en contra de esta solicitud de endeudamiento en lo general y lo particular, a la que le brindaron el apoyo y el respaldo de su partido.

“Esto no termina aquí, esto apenas va al Congreso se determinará en comisiones y finalmente en el Pleno del Congreso, en el consenso también con ellos hemos tomado la decisión de en un voto de dignidad, de paridad hoy también en contra en lo general del endeudamiento y en contra en lo particular, unidos vamos contra la deuda y vamos a trabajar por demostrarles que sí se puede bajar el gasto corriente y que no es necesario endeudar a nuestra ciudad”, exhortó.

También señaló que no cuentan con mucha información sobre el endeudamiento, ya que es poco lo que sabe del mismo, sin embargo, indicó que pudieron saber que está proyectado para al menos los próximos 20 años.

“Que quiere el Municipio, que pretende el Municipio aprobarlo en lo oscurito, nos falta mucha información también a nosotros, pero lo que hemos investigado es que esta deuda está proyectada para los próximos 20 años. Con este endeudamiento Ale Gutiérrez estará comprometiendo las finanzas de nuestro municipio para los próximos 20 años”, finalizó.