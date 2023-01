Prevención y capacitación: Alejandra Gutiérrez

Mejorar la seguridad es el reto más grande para el año que recién inicia, reconoce la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos. La prevención y la capacitación serán el brazo derecho de la líder municipal para combatir la delincuencia.

En la primera parte de esta entrevista, publicada el pasado 26 de diciembre, la presidenta detalló que la base de su gobierno está en la escucha ciudadana. Abordando los problemas mano a mano con la ciudadanía, con base en lo experimentando en Ale Te escucha.

Para iniciar el 2023 con el pie derecho, la presidenta municipal adelantó en exclusiva con El Sol de León, que en este mes se estará graduando la primera generación de Policías entrenados con 2 mil 600 horas de preparación. La Formación Inicial ahora equivale a un año de capacitación táctica policías. Esta primera generación será las número 51 que egresa de la Academia de Policías de León.

“Siempre les digo, si yo estudié una carrera de cuatro años y medio y salí con muchas deficiencias, la práctica también te da mucho conocimiento, imagínate a alguien que sale con seis meses nada más de preparación y le das una pistola, no solamente eran seis meses, eran 900 y tantas horas, hoy es un año con 2 mil 600 horas de preparación, pero aparte están regresando a la academia”, explicó Gutiérrez Campos.

Además de tener más y mejores policías, el gobierno municipal trabajará por satisfacer las necesidades de la ciudadanía manifestadas en Mi Barrio Habla y en los resultados de Planet Youth. Las áreas verdes y los espacios recreativos al alcance de todos serán calve.

“La gente, lo que más me pidió desde campaña, lo que sale en los diagnósticos, son espacios públicos. Lugares donde puedan convivir. Si hoy tenemos, por todos los diagnósticos que se hacen, es que lo que nos genera violencia, adicciones son la integración familiar, que no pasan tiempo, que no tienen lugares de calidad para convivir, o que los factores protectores son la familia, la escuela y el tiempo para convivir, el tema de los eventos es cultura, es educación, es convivencia en familia y es dónde estás utilizando el tiempo libre, estas generando los tres factores”, detalló la alcaldesa.

En ese sentido, la edil celebró que el 2022 haya cerrado con un derrama de más de 12 mil millones de pesos, motivada por los más de 100 eventos multidisciplinarios que se celebraron en el municipio. Explicó que es así como también se trabaja en la prevención contra las adicciones. Sin olvidar los domingos de “Pase Verde”, donde el acceso es gratuito para ingresar al Parque Metropolitano, Centro de Ciencias Explora, Zoológico de León y las 8 deportivas de la ciudad.

Aunque la labor en materia de prevención, aborda la ligereza sobre la seguridad, Alejandra Gutiérrez platicó que la rudeza también es necesaria. En la entrevista con este medio recordó cómo fueron los días previos al arranque de la campaña “Si tomas no manejes”. Un programa en el que los comandantes fueron advertidos por la presidenta municipal.

“Lo primero que hice fue hablar con el director de Seguridad Vial y le dije, júntenme a los comandantes y les dije, ‘cualquiera de ustedes que reciba una llamada, de cualquier secretario del Ayuntamiento, vinculación, comunicación o al propio secretario de Seguridad que les llame para que dejen salir a alguien, me avisan y se va ir, y si ustedes le hicieron caso, también’”, recordó Alejandra.

La alcaldesa pide a la ciudadanía que, si alguien tiene pruebas, sobre hechos incorrectos al interior de su administración, se las hagan llegar de manera directa en los Miércoles Ciudadanos. Apunta que serán atendidos por ella misma, siempre y cuando las pruebas contengan información verídica. “Necesito pruebas y denuncia”, enfatizó.

En este tema, la alcaldesa ejerce día a día con una frase de Manuel Gómez Morín -fundador del Partido Acción Nacional-, que dice “Es peor hacer el bien malhecho, que el mal en sí”. Explica que tiene claro que cuando solo se dice que se hará algo positivo, pero lo haces tan mal recurriendo muchas veces a la corrupción, se destruye lo construido.

“Le das en la madre a todo, la gente deja de creer, pierde la esperanza y es lo peor que puedes hacer”, la alcaldesa se disculpa por las malas palabras, pero quienes la conocemos sabemos que así es la personalidad de Alejandra Gutiérrez, una mujer de carácter fuerte, que se rompe y se reconstruye para continuar con su trabajo al frente del municipio.

Ale sabe que tiene que “hacer más de lo estricto y necesario” y siempre en equipo, sin importar el partido o la bandera política-social que representen funcionarios públicos de los tres niveles gubernamentales.