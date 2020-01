Prevén riesgos en operación del INSABI

LEÓN, GTO.- Desde el primer día de la entrada del INSABI, Guanajuato ha estado a la orden de los usuarios a pesar de que aún no existe claridad en las reglas de operación del programa federal, aseguró Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud del estado.

El secretario aseguró que la falta de claridad en la operatividad del nuevo Instituto ha causado una gran cantidad de dudas que hoy en día no pueden resolverse debido a que la base de datos que se tenía como parte del Seguro Popular no existe más. El caos es real.

Sí tuvimos que estar trabajando mucho para revisar las reglas de operación que hasta el momento siguen sin tener claridad, generan mucha incertidumbre, han generado descontrol en un estado como el nuestro porque se tenían algunas bases de datos donde podíamos nosotros corroborar qué pacientes tenían afiliación de otras instituciones como el IMSS o el ISSSTE, y ahora no hay manera de comprobarlo

Sin embargo, Díaz Martínez precisó que las indicaciones del mandatario estatal son claras: admitir y atender a todos los ciudadanos que se acerquen por el servicio. El problema en este sentido es cuánto tiempo puede soportar el sistema estatal absorbiendo los costos que quizá no deberían correr a cargo del estado.

La política del gobernador del estado, Diego Sinhue, es cero rechazo para todos los guanajuatenses, el tema es que no tenemos más recursos para atender a personas que vienen de otras instituciones a tenderse con nosotros porque tienen diferimientos o tienen listas de espera muy amplias





ANTE QUEJAS MENORES PREVÉN EL RIESGO

Si bien en estos momentos no se han generado conflictos graves o mayores, el panorama puede no ser tan alentador en unos cuantos meses.

“El presupuesto no creció, entonces la afectación en ese sentido sería en función de que se incremente el número de usuarios en nuestras unidades pero el presupuesto no se incrementó y va a llegar un momento en el transcurso del año que no vamos a tener más recursos porque no existe una plataforma que te permita controlar quién si tiene IMSS, ISSSTE, PEMEX o SEDENA, o tenía Seguro Popular”, dijo.





GRAVES CONTRADICCIONES

De igual manera, Daniel Díaz aseguró que el comunicado enviado por la mañana de parte de la Secretaría de Salud federal, donde se precisa que los hospitales de alta especialidad sí deben cobrar sus servicios, ya genera serias contradicciones con lo que anteriormente se había informado.

Tú no puedes recibir a un paciente en la comunidad, en un centro de salud, trasladarlo a un hospital de segundo nivel, y luego limitarle la atención en un tercer nivel

Destacó que Guanajuato tiene hospitales que brindan atención de segundo y tercer nivel, ahí viene la confusión; “le cobro o no le cobro, lo atiendo o no lo atiendo”, precisó.

DATO:

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, el 52% de la población estatal, es decir poco más de 3 millones de personas, se encontraban en el padrón del Seguro Popular.