Prevalece vapeo en jóvenes

León, Gto.- El consumo de productos de tabaco es la principal causa de muerte prevenible a nivel mundial, ya que cobra la vida de 8 millones de personas anualmente. A pesar que el estado de Guanajuato cuenta con la mayor cantidad de espacios 100% Libres de Humo de Tabaco a nivel nacional los jóvenes se inclinan por la compra de vapeadores ya que no dejan mal sabor en la boca y no deja con mal olor la ropa y los han llegado a usar en espacios cerrados.

Las Maskking es de lo más vendido por su costo accesible que no alcanza los 200 pesos pero su uso no es muy duradero por ello también hay cigarros electrónicos que suelen tener el precio de casi 1 mil pesos dependiendo de la marca y además, son recargables.

Local Leoneses inician el "fumatón" en el Arco de la Calzada

El mayor consumidor de vapeadores o cigarro electrónico son jóvenes de 13 a 23 años de edad y es que con este artefacto lo pueden llegar a usar hasta en lugares cerrados por eso se ha vuelto famoso principalmente en preparatorianos, al menos eso fue lo que mencionó una comerciante.

Francisco Carmona / El Sol de León

Los peligros del vapeo

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), han emitido una alerta sanitaria para vapeadores y productos emergentes de tabaco porque los riesgos se derivan de compuestos carcinógenos y emisiones en forma de aerosol debido a que los productos tienen niveles importantes de metales como cadmio, níquel, plomo los cuales representan un riesgo a la salud.

Las autoridades sanitarias advierten tres principales tipos de daños a la salud asociados con vapeadores que son: daños respiratorios por la inflamación del tejido pulmonar, daños cardiovasculares y daños mutagénicos que aumentan el riesgo de cáncer y alteraciones como disfunción eréctil.

Francisco Carmona / El Sol de León

En una tienda donde puedes encontrar este tipo de productos mencionaron que son los jóvenes quienes son los principales consumidores pero a la par las mujeres quienes compran los “vapers” por el sabor y la satisfacción que les da al fumar haciendo caso omiso de las advertencias en torno a su salud.

¿Por qué fuman?

La venta de vapeadores no se encuentra regulada pero en el mercado informal pueden ubicarlos con gran facilidad y su principal consumidor son jóvenes que buscan “identidad” o pertenecer a ciertos grupos sociales.

El fumar también es un acto de rebeldía y posición social porque no es lo mismo un “vaper” que un cigarrillo tradicional.

“Es mejor el vaper porque no olemos feo y no nos cachan en nuestra casa porque está prohibido hacerlo, entonces lo escondemos bien en la mochila y no nos cachan. Lo que causa más adrenalina es fumar dentro de la escuela”, dijo Nancy quien es estudiante de preparatoria.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2021, el uso de cigarrillos electrónicos en la entidad fue del 0.7%, dicha cifra se mantiene pero forma parte de un índice en cuestión de salud.

Local Detecta Secretaría de Salud fumadores que comienzan a los siete años de edad

Finalmente, quienes venden este tipo de productos se encuentran en toda la ciudad por lo que están al alcance de toda la población.