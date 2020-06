Pretende Federación apropiarse de Afores: Espadas

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Espadas Galván, dijo que Morena y el Gobierno Federal pretenden usar el dinero de las Afores de los trabajadores mexicanos para programas y proselitismo, lo cual, dijo, es un grave retroceso, pues ese dinero es el que la propia gente está generando para su retiro.

Jorge Espadas Galván dijo sí existe un riesgo de que Morena y el Gobierno Federal quieran usar ese dinero para otros proyectos que no sea para el retiro de los trabajadores y para muestra es que han presentado tres iniciativas para tocar a las Afores.

“El tema de las Afores hemos visto que Morena lo ha pintado desde hace varias semanas, primero un diputado, que al parecer se decía de manera aislada, presenta una iniciativa para nacionalizar las Afores, llevarlas al manejo total del estado.

“(...) Viene posteriormente una segunda iniciativa que dice, palabras más palabras menos: ‘si no tienes dinero por la pandemia, el gobierno no te lo va a dar, sácalo de tu Afore, te damos permiso de que saques el equivalente hasta 36 semanas, en una sola exhibición o en cuatro retiros parciales’.

“Y ahora esto, una supuesta reforma a las Afores (...) entonces sí, sí hay riesgo, ya son tres iniciativas que abordan sobre el tema y esto no es casualidad”, dijo el diputado panista.

Jorge Espadas señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador no debería de estar metiéndose con el tema de las Afores, pues “es el dinero con el que el trabajador y la trabajadora mexicana están generando su fondo para el retiro”.

Además, dijo que el Gobierno Federal tiene suficientes recursos, pues no obstante de que “a pesar de su promesa de campaña de no aumentar impuestos, sí lo han hecho”, dijo que cuenta con dinero suficiente de los mexicanos precisamente de esas obligaciones fiscales, “pues más de 80 centavos de cada peso los tiene la Federación y siempre sale con que no tiene dinero, aunque según dicen que ahorra mucho, pero no se ve y es grave que quieran ir ahora por las Afores”.