Presupuesto para salud, no más para obras faraónicas, advierte romero Hicks

Morena quiere el dinero del Fondo de Salud para el Bienestar que apoya la atención médica de alta especialidad y el acceso a medicamentos de enfermedades crónico degenerativas para las obras del presidente.

⚠️ La nueva batalla en la @Mx_Diputados será impedir que Morena le entregue al presidente 101 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, ya que significaría dilapidar las reservas acumuladas para atender las enfermedades de las familias sin seguridad social. pic.twitter.com/SxMhdwFVSL — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) October 11, 2020

Exigirán que funcione el sistema de salud; en lo que va de este gobierno hay constancia de la irresponsabilidad con la que han dejado de atender a la población más pobre Consumada la absurda extinción de los fideicomisos, vienen nuevos momentos de tensión en la Cámara de Diputados en la discusión del Paquete Económico, entre otros temas porque el partido Morena continúa con la necedad de entregar los 101 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar a las obras presidenciales y, con ello, dilapidar las reservas acumuladas para atender las enfermedades de las familias sin seguridad social. Así lo advirtió el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, quien llamó a las organizaciones de la sociedad, a los trabajadores del sector salud, a los pacientes de escasos recursos con enfermedades graves y a la población en general, a sumarse a la inconformidad y a los amparos jurídicos que interpondrán los miembros la bancada panista si se consuma este atraco contra las familias mexicanas. Recordó que, durante la discusión del dictamen de extinción de los 109 fideicomisos, los diputados de Morena improvisaron una reserva ilegal para incluir en el listado al Fondo de Salud para el Bienestar que no es otra cosa que el Fondo de Gastos Catastróficos, donde se acumulaba el dinero para financiar la atención médica de alta especialidad y el acceso a medicamentos, de enfermedades crónico degenerativas, muchas de las cuales son complejas y muy costosas.

Romero Hicks dijo que los diputados del PAN, junto con los legisladores del PRI, MC y PRD, lograron evitar la consumación de esa propuesta y por ello resultará particularmente vital la discusión del paquete económico 2021 para garantizar los fondos en el sector salud, tanto para Dirección General de Comunicación Social seguir combatiendo la pandemia como las diversas enfermedades que padece el pueblo mexicano.

Este gobierno pretende destruir, dilapidar y de paso, tirar a la basura los avances del Estado Mexicano, incluyendo las demandas de miles de médicos, enfermeras, trabajadores y organizaciones civiles que han contribuido para hacer realidad el derecho a la protección de la salud en nuestro país.

Con la extinción de 109 fideicomisos en la Cámara de Diputados, ya se causó un daño a los damnificados por fenómenos naturales, productores del campo, académicos e investigadores, estudiantes de posgrado, cineastas y artistas, deportistas, medio ambientalistas, víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros sectores. Una auténtica traición a quienes participaron en las diez sesiones del Parlamento Abierto que se abrieron para discutir este tema.

Queda claro que contrario a la promesa presidencial, en la práctica Morena miente, roba y traiciona. Abrigamos la esperanza que el Senado de la República, como Cámara Revisora, corrija este daño y nosotros, en la Cámara de Diputados seguiremos el debate para exigir funcione correctamente el sistema de salud, ya que en lo que va de este gobierno hay constancia de la irresponsabilidad con la que han dejado de atender a la población más pobre y que no cuenta con dinero para pagar su tratamiento médico.

Abundan los ejemplos de estos graves males son: cuidados intensivos neonatales, cáncer de mamá, cáncer cérvico uterino, cáncer de colón, cáncer de próstata, leucemia, linfoma, enfermedades infectocontagiosas, trastornos quirúrgicos congénitos, hepatitis, infartos, enfermedades metabólicas, entre otras. De acuerdo con el Informe de Resultados de la Comisión Nacional de Protección Social de Salud, en todo 2019, en el sector no hubo recursos para pagar los gastos de al menos 20 padecimientos graves para el 65 por ciento de la población que acudió a hospitales públicos. Dirección General de Comunicación Social. Un ejemplo: de 10,293 cuidados intensivos neonatales a quienes el gobierno apoyó con gastos en 2018, un año después, ya en esta administración, solamente respaldó a 729 enfermos. De 7,400 mujeres con cáncer de mama financiados con el Fondo de Gastos Catastróficos en 2018, en 2019 el Fondo de Salud para el Bienestar únicamente apoyó a 847, es decir 6,553 afectados no tuvieron acceso al fondeo. A 1,632 niños y adolescentes con cáncer, cuyos padres no contaron con ninguna prestación del IMSS o del ISSSTE en 2018, se les apoyó totalmente con los gastos.

Un año después, en 2019, este gobierno solamente decidió pagar a 22 pacientes. “Es una realidad: en el gobierno que dice atender a los pobres más de la mitad de los que acudieron al sector salud por no contar con alguna prestación, tuvieron que desembolsar su dinero para atenderse; muchos más fallecieron sin haber recibido el tratamiento por la falta del financiamiento. Y que no venga a decirnos que no había fondos, porque sí los hay, pero no se ejercieron con la responsabilidad debida”, agregó. “Anticipamos que habrá una gran incertidumbre respecto de cómo y quién va a financiar la atención y medicamentos para los mexicanos que hoy tienen asegurados sus tratamientos gracias a estos recursos. Si a esto sumamos la pésima operación del INSABI, el escenario es aún peor”, indicó Romero Hicks.