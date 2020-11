Presupuesto 2021 es justo y da seguridad a los habitantes

León, Gto.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Ruenes Escoto expuso que el presupuesto estatal planteado para 2021 por el gobierno es justo y da seguridad a los habitantes ante los recortes presupuestales federales.

De acuerdo a la Ley de Ingresos para 2021, se estiman ingresos por 84,299 millones de pesos, y de ser aprobado el financiamiento solicitado por 5 mil millones de pesos, sería 89 mil 299 millones de pesos.

“Vamos con un presupuesto justo, incluyendo los 5 mil millones de pesos, hay que recordar que, una, la federación nos ha estado reduciendo las aportaciones, incluso el Secretario de finanzas mencionaba que es absolutos, en números reales podríamos hablar hasta de 7 mil millones de pesos menos” expresó en entrevista para El Sol de León, Alberto Ruenes Escoto.

El presidente de la Coparmex señaló que desde el año pasado se arrastraba un recorte presupuestal importante por parte de la federación, sin embargo, los rubros a los que se les dará prioridad tendrán una partida equitativa de acuerdo a sus necesidades, siendo desarrollo social, seguridad y salud, los de mayor prioridad.

“Me parece un presupuesto muy equilibrado, sin embargo, como lo dije, me parece muy justo en cuanto a las necesidades del Estado y además hay que partir de 2021, que estará con muchos desafíos en temas de equidad, seguridad y resistencia en la gran mayoría de los sectores” mencionó Alberto Ruenes.

No es buen momento para plantear nuevos impuestos

El plantear nuevos impuestos para generar ingresos, no es tema que por el momento deba ser tomado en cuenta, por la contingencia sanitaria que ha lastimado a la economía de la gente.

“Creo que estaríamos en un tema muy difícil, aunque necesite más ingresos el estado, ahorita creo que sería una estrategia equivocada el crear nuevas cuotas o nuevos impuestos por lo lastimado que está la economía nacional” puntualizó el presidente de la COPARMEX, quien agregó que Guanajuato está calificado para solicitar más deuda.

Un posible retorno a semáforo rojo, tiro de gracia para la economía

Respecto a cómo afectaría a la economía un posible retorno a semáforo rojo ante la pandemia, el titular de la COPARMEX, señaló que tal vez no sería buena idea un encierro total, ya que no es factible de acuerdo a lo que ya pudo en meses anteriores.

“Sería un tiro de gracia, y aunque fuera semáforo rojo no quiere decir nuevamente el aislamiento, habría que regresar a un porcentaje de las actividades, un nuevo encierro ya vimos que no sirve de nada, más que lastimar más la economía; el Secretario planteó claramente donde están los contagios de acuerdo a su rentabilidad, la gente no está entendiendo en las reuniones sociales” declaró Ruenes Escoto.

Retorno a la escuela con restricciones

Finalmente, Ruenes, indicó que un posible retorno a la escuela, aún en pandemia, podría ser una posibilidad, ya que los estudiantes salen de cualquier forma a reuniones, propagando el virus.

“Es momento ya de plantearlo ya directamente ahora en enero, y el pensar en un esquema híbrido pudiera funcionar, tal vez unos en la mañana, otros en la tarde, otros un día, otros otra, esto es un rezago educativo terrible” finalizó Alberto Ruenes.