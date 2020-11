Presentarán ley cubrebocas en Guanajuato

Con multas de hasta tres mil pesos, el grupo parlamentario del PRI en Guanajuato presentará una iniciativa de ley para hacer obligatorio en el estado el uso de cubrebocas ante los críticos pronósticos en cuanto a contagios de Covid-19 en los próximos meses.

Así lo informó el delegado del Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato, Mauricio Ortiz Proal durante una rueda de prensa, en la cual apuntó que deberán transcurrir al menos 12 meses para que inicie la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Clases presenciales, si ya no hay riesgo en Guanajuato: Alianza de Maestros

Por lo anterior, se presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa que obligue al uso del cubrebocas, además de facultar a las autoridades para emitir sanciones por hasta tres mil pesos a quienes se resistan a utilizar la prenda.

“Obligar al uso de cubrebocas en el estado bajo ciertas condiciones, en que lugares plantea esta iniciativa que sea obligatorio el uso de cubrebocas, en todos los espacios públicos, en el transporte público y en todas las oficinas de gobierno de carácter estatal, establece la posibilidad de que las autoridades estatales e incluso en acuerdo con las propias municipales, puedan determinar multas ante el incumplimiento de la medida”.

Mauricio Ortiz agregó que la iniciativa promueve la entrega de protección a los ciudadanos, además de que las multas se aplicarían para aquellos ciudadanos reincidentes.

El dirigente del PRI en Celaya, Guillermo Echeverría, aseguró que, de aprobarse esta ley, los municipios podrán crear sus propios reglamentos para regular y hacer obligatorio el uso del cubrebocas.

“Que se regularice en una ley para que los municipios generen sus propios reglamentos, ojalá lo hagan, urge, es un tema que ya no podemos aplazarlo, llevamos ocho meses si no me equivoco de declarada esta pandemia”.

Por su parte la dirigente del PRI en la capital, Claudio Rendón Muttio expuso que la ley incluye también dotar de herramientas a los empresarios para poder garantizar el respeto a las medidas de sanidad.