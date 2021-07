Presentarán análisis de Ley de Bebidas Alcohólicas

León, Gto.- Sentimos que la Ley de Bebidas Alcohólicas para el estado de Guanajuato, es demasiado drástica, proponemos su análisis y revisión, “desde el punto de vista reglamentario y la reactivación, para saber las aristas que presenta y aquellas situaciones que pueden afectar incluso el patrimonio”, informó Javier Quiroga López, presidente de la Red de Restaurantes Bares y Cantinas A.C.

Buscamos no tener “una sobrerregulación y queremos llegar a fondo de esta situación, esto puede ser un impedimento a lo que busca que es reactivar la economía”, añadió.

Javier Quiroga dijo que existen inconsistencias en dicha ley, que afectan directamente al sector turismo, es bajo esta arista que nos reuniremos en mesas de trabajo, los representantes de Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Asociación Nacional de Hoteles y Moteles (ANHyM), Asociación de la Industria de Reservaciones y Servicios (Irysa), Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) y algunos vinateros.

Comentó que la Ley se revisará y analizará, desde el punto de vista reglamentario y la reactivación, para saber las aristas que presenta y aquellas situaciones que pueden afectar incluso el patrimonio, “si tenemos una sobrerregulación y queremos llegar a fondo de esta situación, esto puede ser un impedimento a lo que busca que es reactivar la economía”

“Entre otros puntos nos preocupa, que señala que si no se paga un refrendo, esto es anualmente, pero ahora está estipulado que será en el primer trimestre de año se puede perder la licencia. Sentimos que es una situación demasiado drástica y ese tipo de cosas se tendrán que analizar y ver los alcances”, explicó.

El líder cantinero, comentó que en la entidad al menos hay 950 establecimientos afiliados a Red de Restaurantes Bares y Cantinas A.C., que sobrevivieron a la pandemia.

El jueves de la próxima semana tendrán un documento establecido que lo presentarán ante las autoridades correspondientes que genere el camino a seguir. Han trabajado con gran apertura por parte de los diputados de la LXIV..

Dijo que a partir del primero de septiembre del año pasado entró en vigor la nueva Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato, que regulará a todos los establecimientos del comercio de bebidas alcohólicas, no a través de la Secretaría de Finanzas de manera directa sino del nuevo Servicio Administración Tributaria del Estado.

Durante muchos años le solicitaron al gobierno del estado la necesidad de actualizar la Ley porque Guanajuato tiene vocación de servicios y turismo, entonces no podían trabajar de manera arcaica.

Quiroga López comentó que a partir del primero de septiembre del 2020 deroga la anterior y entra en función la nueva Ley y se establece que estas funciones entrarán en vigor a partir del primero de enero del 2021.

Indicó que el sector turismo vio inconsistencias que ya se analizan, porque la Ley establece que haya una concordancia con reglamentos municipales y se dan 90 días para que los armonicen, lo que no ha sucedido.

En la nueva Ley también se estableció que se debe hacer un canje de licencias, sienten que hay una sobrerregulación, por lo que esta semana comenzarán con mesas de trabajo, “uno no puede solicitar la aplicación de la Ley cuando ni siquiera tienen la concordancia con los municipios, por ejemplo las nomenclaturas de las licencias cambiaron, y si yo fuera al municipio de León a decirles que me dieran una conformidad una nueva nomenclatura de la Ley, no está facultado para hacer eso, entonces cómo le acreditó a la Ley algo que el municipio ni siquiera me ha otorgado”.