Presentan programa para convertir el crédito de salarios mínimos a pesos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció la ventanilla universal de responsabilidad compartida, la cual consta de ofrecer opciones de conversión de créditos en salarios mínimos a pesos, con el que se beneficiarán 140 mil 953 guanajuatenses.

Dicho programa permite a los derechohabientes reestructurar su crédito, recibir descuentos de su hipoteca y hasta contar con una menor tasa de interés que puede ir de 1.9% a 10.45%, dependiendo de su nivel salarial.

Anteriormente se registraba una tasa de interés del 12%, por lo que lo convierte en una tasa de interés más competitiva y justa, en beneficio de los trabajadores que cuentan con menos ingreso salarial.

En el año 2015 los créditos eran originados en Veces de Salario Mínimo (VSM), este último al incrementarse, automáticamente aumentaba el pago de la mensualidad, convirtiéndose en una deuda compleja de continuar pagando.

“El objetivo del programa es ofrecer esta opción de conversión de crédito denominados en veces salario mínimo a pesos, también que la mayoría de los casos las y los acreditados podrán elegir el plazo y la mensualidad, tiene una serie de beneficios que es de acuerdo al nuevo esquema de crédito en pesos, no que su mensualidad de salón fijo durante todo el plazo acordado, es decir el trabajador sabrá perfectamente cómo va a ser el destino del pago, de su crédito y en cuanto tiempo no que ya no va a haber estás variaciones en el monto que tiene que tener que pagar el trabajador”, explicó Gustavo Enrique Pintos Gutiérrez, delegado de infonavit en León.

Con este programa lanzado en el marco del 50 aniversario del Infonavit, se busca atender a la demanda histórica de las y los trabajadores; para la operación de este programa, el organismo público eliminó las restricciones de acceso a responsabilidad compartida ligadas al saldo de la deuda, la antigüedad del crédito, la edad del acreditado, el número de meses sin pago, el monto original del financiamiento y su estatus contable.

“El pago de las aportaciones patronales van directamente amortizar el crédito, también se contarán con distintas soluciones de cobranza social y la mensualidad no cambiará, si el pago se realiza a través del patrón o directamente en ventanilla bancaria, esto es muy relevante, quiere decir si un trabajador es ya se queda sin la fuente de empleo, va a poder continuar pagando su crédito a través de una institución bancaria, el monto es fijo, ya sea con o sin relación laboral”, comentó el delegado.

Las personas interesadas en convertir su crédito de veces salario mínimos (VSM) a pesos, deberán ingresar a “Mi Cuenta Infonavit”, desde la página web micuenta.infonavit.org.mx, para solicitar el beneficio; quienes aún no estén registrados en la plataforma, sólo necesitan su CURP, RFC y NSS para darse de alta.

Este organismo desde su creación en 1972 a la fecha, ha colocado más de 546 mil créditos, tan solo en el estado de Guanajuato.