Presentan programa “Hola León"

León, Gto.- Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, acompañada del Gabinete y miembros del Ayuntamiento, presentaron el programa Hola León, una nueva plataforma de atención ciudadana, a través de la red social Whatsapp, en la que los ciudadanos podrán reportar o solicitar servicios públicos.

Daniel Campos Lango, Secretario de Vinculación y atención a los leoneses, comentó que en lo que lleva la administración, se han dado cuenta que no basta el Miércoles Ciudadano, Mi Barrio Habla y el número 072, pues los problemas de la ciudadanía son bastantes y con la implementación de “Hola León”, la sociedad tiene una nueva forma de realizar su reporte más directa.

“El número telefónico 477-213-6000, lo agregaran a su Whatsapp con el nombre de “Leo”, mandaran un mensaje de Hola e inmediatamente recibirán un menú con diferentes opciones con los diferentes servicios públicos municipales, pero es importante precisar que si es una emergencia tienen que marcar al 9-1-1”, comentó Campos Lango.

A través de este número, podrán reportar un bache, una lámpara fundida, fugas de agua, un animal muerto en vía pública, recolección de basura, entre otros. En el mensaje, el ciudadano debe incluir la ubicación o calles del lugar donde se requiere la atención y adjuntar una foto del problema o servicio requerido y de ahí se enviará a la dependencia correspondiente”.

Por su parte la Presidenta Municipal Ale Gutiérrez “Queremos más ciudadanos que nos digan que les duele, que necesitan, que quieran sumarse y que en equipo transformemos esta ciudad y con este sistema queremos aprovechar la tecnología, a veces a través de una llamada no nos podemos explicar y que mejor que con una foto para reportar el problema y la ubicación, pues a veces las personas no tienen el domicilio exacto, la atención así es más ágil”.

La alcaldesa precisó que hay muchas áreas de oportunidad. “No podemos engañarnos pensando en que todo está perfecto, porque siempre habrá problemas que resolver, no hay una familia, no hay una casa, no hay una ciudad donde amanezca y digas hoy no hay problemas, siempre habrá problemas y quien quiera hacer que no hay problemas hay un error y no hay soluciones”.

Por otro lado, Daniel Campos Lango, informó que los elementos de los cuerpos de seguridad, también serán beneficiados con los programas. “Los programas sociales no solo son para los ciudadanos, también serán para los policías, ellos también podrán acercarse a solicitar una silla de ruedas, apoyo médico, gastos funerarios, calentadores solares y todos los programas de desarrollos sociales. Finalizó