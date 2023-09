Presentan más pruebas de plagio en contra de Teresita Rendón; veintena de académicos respaldan acusaciones

León, Gto., (OEM-INFORMEX).- Hay pruebas, Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, quiere ser rectora de la Universidad de Guanajuato con un proyecto, conformado de algunos textos, presuntamente propiedad de otros autores, a los cuales no cita como fuente. En un documento enviado a esta casa editorial, firmado por personal académico de la Universidad de Guanajuato, se expone la práctica de plagio frecuente identificada en los artículos de la contendiente. Evidencian que no es la primera vez.

Fue en una muestra aleatoria a los trabajos de la doctora Rendón, que la sociedad de docentes detectó el copy-paste (copiar y pegar) que la candidata realizó para “robustecer” su proyecto, técnica que también fue identificada en otros trabajos de la autora. De esa muestra, los académicos evidenciaron presunto plagio en seis artículos firmados por Teresita de Jesús.

En una de las seis pruebas presentadas, en el artículo de la doctora “Las potestades públicas municipales en el derecho mexicano” ( Via Inveniendi et Iudicandi, ISSN-e 1909-0528, Vol. 7, Nº, 2, 2012, PP. 164-189) en la página 166 se lee:



“No basta decir que todo Estado, por su connaturalidad con el Derecho, es estado de Derecho. Esta fórmula implica más bien un compromiso fundamental: el de que el poder político, para mantener, en condiciones normales, el equilibrio entre la libertad y el orden normativo, se someta a éste y no traspase sus mandatos. Y el de que el propio orden jurídico encarne satisfactoriamente, en cada época, los valores de justicia y seguridad en que reposa la comunidad humana a la que se pretende servir”.

Mientras que el texto original de Jesús Manuel Argáez de los Santos titulado “El principio de la legalidad en materia fiscal”, apunta: “no basta pues decir que todo Estado, por su connaturalidad con el derecho es de manera automática Estado de Derecho. Esta fórmula implica más bien un compromiso fundamental: el de que el poder político, para mantener, en condiciones normales, el equilibrio entre la libertad y el orden normativo, se someta a éste y no traspase sus mandatos. Y el de que el propio orden jurídico encarne satisfactoriamente, en cada época, los valores de justicia y seguridad en que reposa la comunidad humana a la que se pretende servir”.

En el ejemplo anterior -uno de los seis difundidos-, se comprueba lo que los académicos denunciaron, Teresita de Jesús copia y pega información de otras personas sin citarlas. En algunos textos les cambió palabras, otros solo los copió y pegó.

La doctora argumentó en una rueda de prensa que, los textos son públicos y que por ello no había que citarlos.

“No coincidimos con las prácticas, actitudes y argumentos con los cuales trata de justificar su actuar la doctora Rendón por parecernos poco éticas”, se lee en el documento.

“Carecen de fundamentos”, dice Teresita

Los 20 académicos, además de añadir su nombre y firma al documento de denuncia, detallaron que el proyecto de la doctora Rendón por la rectoría de la UG, no es el primero con información plagiada. Apenas el 30 de agosto, en el periódico de La Jornada de Aguascalientes el doctor Rubén Díaz López, profesor en la Casa de Estudios en cuestión, publicó la misma práctica detectada en el libro: El canon constitucional de Razonabilidad, publicado en Porrúa en el año 2018, autoría de Teresita Rendón Huerta Barrera con un costo de 150 pesos.

Esta publicación fue desestimada por la doctora, en una rueda de prensa apeló que la acusación carece de fundamentos, y que corresponden a expresiones del “lenguaje común”. En esa ocasión, también amenazó con proceder jurídicamente en contra de las personas que pusieron en evidencia los que calificó como “supuestos” hallazgos de plagio.

La doctora se intentó proteger argumentando que únicamente los autores podrían dar legitimidad a tales evidencias.

“No favorece”, dicen los académicos

“Quienes nos esforzamos en la ardua labor de la investigación, sabemos el esfuerzo que significa la superación en ese ámbito, la importancia de la originalidad y el respeto que se debe tener a las ideas ajenas. No podemos apropiarnos de ellas sin dar los créditos necesarios, como lo requiere el trabajo académico”, señalan los académicos de la UG.

Además de usar textos de otros, Teresita añade apuntes como si ella misma hubiera consultado la fuente de forma directa, acusa el documento divulgado por el grupo de docentes que descalifica la falta de ética de la aspirante a la rectoría.

“También hacemos un gran esfuerzo por inculcar las mejores prácticas en nuestros estudiantes: y el actuar de la doctora Rendón no favorece ese ejercicio”, se lee en el documento filtrado a los medios, donde finalizan escribiendo que, “la intención no es polemizar sobre el proceso de selección de la Rectoría General, sin expresar la inconformidad por las prácticas detectadas”.