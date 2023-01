Presentan la Feria Estatal de León 2023 en CDMX

CDMX.- Con una estimación superior a los 2 mil 600 millones de pesos de derrama económica y más de 5 millones de visitantes, se presentó en la Ciudad de México una edición más de la Feria Estatal de León, misma que comenzará este 13 de enero, hasta el 7 de febrero.

Fueron autoridades municipales y estatales, encabezados por la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez Campos, quienes realizaron una rueda de prensa en Ciudad de México para anunciar la gran fiesta que se realiza por los 447 años de la Fundación de León.

El secretario de Turismo del Estado, Juan José Álvarez Brunel destacó que para la Feria 2023 se espera la llegada de 5 millones de visitantes, quienes dejarán una derrama económica superior a los 2 mil 600 millones de pesos.

“Para esta Feria estamos esperando a más de 5 millones de personas en 25 días, es un flujo muy importante y eso habla de la capacidad organizativa que tiene el municipio, el Patronato de la Feria, el Distrito León MX y por supuesto el gobierno del estado que trabaja de manera colaborativa”, mencionó Álvarez Brunel.

Donde también se espera la llegada de cerca de 110 mil turistas que se hospedarán en hoteles de León y municipios cercanos, mismos que representarían el 38% de la ocupación hotelera estimada para la ciudad zapatera.

Para esta edición de la Feria de León se informó que el 70% de las actividades serán de acceso gratuito, entre los que están espectáculos y el Teatro del Pueblo, además se mantendrá sin incremento el costo de entrada de 12 pesos.

“La feria busca ser un espacio donde convergen la cultura, la tradición, la diversión, el emprendimiento y la diversidad. Es una feria diferente, innovadora y con grandes atractivos, promovemos una sana convivencia. En este patronato y en nuestra ciudad estamos convencidos de que los espacios de convivencia sana son prioritarios”, comentó durante su intervención David Novoa Toscano, presidente del Patronato de la Feria.

Por parte de la alcaldesa municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, señaló que en esta edición se sumará a la fiesta de la ciudad Mundo Animal, un tema de protección animal con el fin de promover las adopciones, donde participarán asociaciones civiles y el Centro de Control y Bienestar Animal (CCBA).

Es de mencionar que este año la Feria Estatal contará con siete mundos, "Mundo Animal", en este espacio, adultos y niños tendrán la oportunidad de conocer e interactuar con animales, como el lienzo charro, la feria ganadera y una granja interactiva; "Mundo Mágico", que combina la magia, música y diversión con espectáculos como Illusion On Ice en C4 de Poliforum, Disney Myst be Our Guest en el Domo de la Feria y Circo Robert’s a un costado de Velaria.

Así como, "Mundo de las Compras", donde los visitantes encontrarán una gran variedad de artículos, comercios locales y de la región, como el pabellón Guanajuato y los comerciantes que estarán en Poliforum; "Mundo Musical", con los mejores shows musicales del momento en recintos como Palenque de León, Teatro del Pueblo y la Carpa de Colores.

"Mundo del Sabor", un espacio imperdible será la gastronomía de la Feria Estatal de León; "Mundo de Aventura", uno de los favoritos y más esperados, debido a que es un punto de diversión y esparcimiento para todas las edades, donde destacan los juegos mecánicos; "Mundo de tradición", un lugar para la difusión artística y cultural nacional a través de espacios gastronómicos y musicales, conocida como “La Carpa México”.