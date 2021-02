Presentan Coparmex León y CCEL el movimiento "GTO 2021"

Coparmex León y el Consejo Coordinador Empresarial de León presentaron el movimiento GTO 2021, que busca generar conciencia, empoderamiento y propuestas que contribuyan a la construcción de un México y un Guanajuato libre, justo, incluyente, tolerante, democrático, próspero, seguro, transparente y en paz, con instituciones fuertes y una economía abierta y competitiva.

Alberto Runes Escoto, presidente de Coparmex León, destacó que por medio de la participación de de todos fueron enmarcados siete prioridades para el municipio de León como: Seguridad para todas y todos; Desarrollo económico y oportunidades de empleo; Salud que se atiende y se previene; Cumplimiento de la ley; Atención a la desigualdad y la pobreza; Medio Ambiente y Educación.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Reprocha gobernador abandono de la federación en políticas de vivienda

El primer paso es llamar a la concientización en los ciudadanos de la importancia de votar este próximo 6 de junio, pero de manera informada, luego de ser el estado de Guanajuato quien durante las elecciones del 2018 ocupó el tercer lugar en abstencionismo en las pasadas elecciones, según datos oficiales del INE.

A GTO 2021 además cuenta con el apoyo de Concamin Bajío y el Observatorio Ciudadano de León, señalaron Alberto Ruenes y Luis Gerardo González García presidente del CCEL, que expusieron ante medios de comunicación que el plan de trabajo que es por 5 meses de trabajo de concientización entre los ciudadanos.

Se informó que en base al resultado de encuesta que fue aplicada de manera aleatoria a casi cuatro mil personas en el estado de Guanajuato, las principales razones por las que las personas no votaron; no tener actualizada la credencial de elector o por no estar en el estado.

Pero destaca entre las causas: “El sistema político actual no me convence”, “Tengo una baja expectativa de que el gobierno resuelva mis necesidades”, “Porque pienso que mi voto no cambiará los resultados de las elecciones” “Por el desencanto que tengo hacia los políticos” o “Prefiero no votar que votar por un mal político”, respuestas que reflejan la poca confianza de la ciudadanía en sus gobernantes.

GTO 2021 propone llevar entre sus acciones campañas como las de credencialización y protección de la misma credencial, conferencias con expertos reconocidos en el ámbito electoral y de participación ciudadana entre las que destaca la del próximo 9 de Febrero “Abstencionismo: el partido más grande de México” expuesto por Jaime Juárez Jasso, Presidente del Consejo Local Electoral del INE en Guanajuato, en donde serán desmenuzan las cifras de la participación en las últimas elecciones.

De acuerdo a lo propuesto por este movimiento destaca el ya tradicional debate con las candidatas y candidato a alcalde de León, programado para el 18 de Mayo, que tendrá como ejes temáticos:

Seguridad para todas y todos

Desarrollo económico y oportunidades de empleo

Salud que se atiende y se previene

Cumplimiento de la ley

Atención a la desigualdad y la pobreza

Medio Ambiente

Educación

Luis Gerardo González Presidente del CCEL exhortó a las organizaciones civiles de León y el Estado a sumarse a todas las actividades ya sea como ponentes, oyentes, embajadores, observadores pero sobre todo a conectarse con el equipo operativo del movimiento, para trabajar en el libro de propuestas Guanajuato 2021 con el fin de recopilar todas las necesidades de los ciudadanos guanajuatenses.

Dessire Angel Rocha, Presidenta y Directora General de Coparmex León, señaló que a partir de este jueves, GTO 2021 está en redes sociales, abierto a recibir sugerencias a través de Facebook, Twitter e Instagram medios claves por los que se difundirá esta iniciativa.