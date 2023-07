León, Gto.- Prepárate para el tour por Guanajuato de “La Revolución del Rock 2023”. Es una serie de conciertos gratuitos que se realizará por 10 municipios con una duración de dos horas. Se espera la asistencia de 1 mil 500 personas en cada concierto que iniciará del 11 de julio en Acámbaro y finalizará el 2 de diciembre en Celaya.

El evento, se enmarca dentro de los festejos por la conmemoración de los 200 años de la Constitución del Estado libre y soberano de Guanajuato así como ser una de las estrategias de Planet Youth que implementa el gobierno del estado para fomentar la recreación familiar y esparcimiento de las juventudes.

En su mensaje, Juan José Álvarez Brunel, secretario de turismo del estado de Guanajuato, dijo que estos conciertos buscan fortalecer el turismo y dar a conocer el alcance de Guanajuato como promotor y generador de eventos.

“El tour por Guanajuato de “La revolución del rock 2023” permitirá tener la presencia del talento guanajuatense donde sin duda van a deleitar y regresar a las melodías que fueron lanzadas desde los años 60s hasta 90s”, indicó.

Por su parte, Yazmín Quiroz López, directora general de Hospitalidad y Turismo de León informó que lo mejor del rock se presentará en la ciudad de León el día 16 de noviembre en la plaza principal y es un evento gratuito en el que más de 50 músicos deleitarán a sus asistentes.

En cambio, el maestro José Manuel Sandoval, productor ejecutivo y director musical – Sound Traffic | GPA, platicó que la “La Revolución del Rock” nació en 2017 en Guanajuato capital en el Cervantino pero ahora buscan extenderla a más municipios.

Aunque no reveló las canciones que se interpretaran su dio a conocer que el repertorio musical será de la Banda Chicago, Pink Floyd, Queen, Aerosmith, Soda Stereo, Caifanes, Kiss, System of a Down, Metallica, Jon Bon Jovi, por mencionar algunos.

“Es un encuentro de dos mundos, entre la música sinfónica y rock, buscamos desde la parte creativa que las dos partes no perdieran su esencia. Han trabajado en él grupo e ingenieros de audios”, comentó.

“Tienen cuatro áreas importantes, sinfónica, la banda de rock, coristas y solistas y se puede catalogar con un concierto con alto nivel sonoro”, añadió.





PRESENTACIONES

Acámbaro el 11 de julio

Dolores Hidalgo el 5 de agosto

Purísima 26 de agosto

San Luis de la Paz 9 de septiembre

Juventino Rosas el 16 de septiembre

Salvatierra el 13 de octubre

Irapuato el 21 de octubre

Guanajuato el 3 de noviembre

León el 16 de noviembre

Celaya el 2 de diciembre