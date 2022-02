Preparan reencuentro familiar con migrantes guanajuatenses en EUA

León, Gto.- Isaret Jeffers, líder migrante fundadora del Colectivo Árbol, en Orlando, Florida, informó a El Sol de León que está preparando un reencuentro de 70 padres de familia con sus hijos migrantes guanajuatenses en los Estados Unidos, quienes llevan años sin verlos debido a las dificultades fronterizas que existen en el país vecino, así como a la contingencia sanitaria por la Covid-19.

“Me van a llegar primeramente Dios casi 70 papás de México, de Guanajuato todos son de Guanajuato, entonces estoy esperando que Dios quiera no nos cancelen la cita y tenemos cita ya el último día de marzo y los primeros días de abril”, comentó.

Informó que son 70 padres de familia mayores de 60 años los que estarán acudiendo a Florida el último día de marzo y los primeros días del mes de abril del año en curso, mismos que están esperando ver a sus hijos desde el 2019 que se fueron cancelando las citas de reunificación familiar.

“Tengo 70 papás listos, tenemos que demostrar diferentes cosas, hacemos programas de reunificación familiar que ayuda mucho a la gente, espero que ya no me cancelen porque esta reunificación está planeada desde el 2019, se canceló por el 2020 que fue la pandemia, en 2021 me lo cancelaron y espero que este año no me lo cancelen”, dijo.

La cita de reunificación familiar se dio desde el 2019, sin embargo no se pudo completar debido a la contingencia sanitaria, la situación empeoró en 2020 a nivel mundial por lo que también se cancelaron las citas y en 2021 de igual manera se recorrió el reencuentro para este 2022.

El proceso conocido como reagrupación o reunificación familiar permite a los inmigrantes que ya se han convertido en ciudadanos americanos o a los residentes permanentes, solicitar la visa de residencia permanente de sus familiares directos, misma que tiene un costo superior a los 535 dólares, se le conoce como Green Card y el trámite puede durar de 4 a 5 meses.

Para reclamar a un familiar, el residente permanente debe presentar los siguientes documentos:

Formulario I-130.

Comprobante del parentesco familiar (certificado de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, etc.)

Comprobante de cualquier cambio de nombre legal suyo o de su familiar (el beneficiario).

Los “familiares directos” que pueden obtener dicho trámite de un ciudadano de Estados Unidos son: el cónyuge, los hijos solteros menores de 21 años, y los padres. Estos parientes siempre tendrán una visa disponible, por lo tanto no habrá grandes tiempos de espera para ellos.