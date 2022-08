Preparan protocolo de actuación para operadores de SIT

León, Gto.- Durante la puesta en marcha de las rutas exprés E-06 y E-07, el presidente de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor, dijo que aunado a las dos mil cámaras que se van a instalar dentro de las unidades del transporte público, están trabajando en un protocolo de actuación.

✅Hoy #NosMovemosContigo con la puesta en marcha de las nuevas rutas Exprés. Ubícalas con E-06 y E-07, para traslados más rápidos y eficientes.🚍#SomosGrandes #SomosFuertes #SomosLeón🦁 pic.twitter.com/YWIKeXi4Nh — Movilidad León (@movilidad_leon) August 23, 2022

Este protocolo será creado por parte del C4 para que los operadores sepan hasta dónde y cómo actuar en el momento de que ocurra algún acto delictivo.

“Cuando un usuario o una usuaria en este caso la mayoría son mujeres, ellos (los operadores) el protocolo de actuación son el botón de pánico y avisar al 911, detener la unidad y si hay un señalamiento por parte de alguien que esté acosando o robando en ese momento debería de llamar a la Policía. Lo que quiere C4 es que cuando ocurra eso se prenda el video para que sonría el tipo y pueda caer en manos de la seguridad”, comentó.

De acuerdo a información de la Dirección de Movilidad, con las nuevas rutas se reducirán hasta un 35% los tiempos de traslado, para beneficio de 97 mil habitantes de las zonas nororiente y oriente, así como el sur-poniente del municipio.

La directora de la dependencia, Cynthia Chávez, expuso que entre ambas rutas atenderán a más de 9 mil usuarios de manera diaria que se sumarán al Circuito de Rutas Exprés.

La Ruta Exprés E-06 Loma Dorada, beneficiará a 32 mil personas y conectará de manera más directa a las colonias: Punta Dorada, Loma Dorada, Puerta Dorada, Cruz de La Soledad, Estancia de La Joya, Camino a San Juan, Centro Familiar La Soledad, La Fragua, Sinarquistas, Paseo de La Joya, La Joya, Frutal de La Hacienda l y II, Observatorio I y II y Mineral de La Joya con la zona centro.

E-06 Loma Dorada tendrá una longitud de 24.7 km, ofreciendo un 35% de ahorro en tiempos de traslado. Los usuarios podrán realizar transbordos a otras rutas para continuar su viaje, en los paraderos: Vista Hermosa, Santander, Cervantes, Espíritu Santo, Industriales, Valverde y Téllez, Apolo y Centro Histórico. (L-01, L-03, L-04, L-05 y E-04).

La ruta Exprés E-07, tendrá una longitud de 25.1 km, ofreciendo un 33% de ahorro en tiempos de traslado y beneficiará a cerca de 65 mil personas que habitan las zonas oriente y nor-oriente de la ciudad, con traslados más directos para habitantes de las colonias: Fuentes del Valle, Hacienda Los Otates, Valle de Otates, Jardines de San Juan I y II, Bosques de San Juan, Villas de Nuestra Señora de La Luz I.

🚍 Con la inauguración de las nuevas rutas exprés E-0️⃣6️⃣ Loma Dorada Centro y E-0️⃣7️⃣ Hacienda Los Otates -Poliforum, sumamos esfuerzos para contar con un #León mejor conectado. 🏙 pic.twitter.com/inWcYTHzk8 — Municipio de León (@municipio_leon) August 23, 2022

Así como, de Villas de San Juan I y II, Villa del Rocío, Piedra Azul, El Dorado, Ampliación San Francisco, San Francisco, Sangre de Cristo, Las Villas, Paseos del Molino, Villa Olímpica, Las Flores, Agua Azul y Praderas de Agua Azul.

Los usuarios podrán hacer trasbordos en los paraderos de: Cerrito de Jerez, Deportiva, San Isidro, Manzanares, Bugambilias y Poliforum y podrán abordar otras rutas para continuar su viaje (L-01, L-02, L-04, L-07, L-08 y E-04).

En lo referente al supuesto incremento del pasaje del transporte público, el empresario Daniel Villaseñor prefirió no hablar ya que argumentó que la temática del evento era otra.

“Ahorita en este momento no hay nada, no hay ni solicitudes, no hay ningún tipo de tema referente”, concluyó.