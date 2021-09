Prepara CLAUGTO a empresas en Guanajuato para superar los retos de la industria

León, Gto.- El Clúster Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO) concuerda con la postura del Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en que Guanajuato debe de tener plantas para la fabricación de Chips y otros componentes necesarios para fortalecer la industria, así se ha analizado durante el Congreso Automotriz y el Foro de la Proveeduría Automotriz.

“Hay cambios muy relevantes que vamos a tener en nuestra industria, visualizando macrotendencias inéditas que vamos a ver desde la digitalización, la educación, 4.0, nuevas reformas, T-MEC, seguridad y diversos temas que hoy en día impactan en nuestra vida, negocios y sobre todo en la política pública”, mencionó Alfredo Arzola López, director del Clúster Automotriz de Guanajuato.

Previo al Foro de Proveeduría Automotriz, el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, comentó en entrevista para la Organización Editorial Mexicana (OEM) Guanajuato, que el estado apostará por la fabricación de los chips semiconductores que durante el 2021 se han escaseado en el mundo y que ha puesto en jaque al sector automotriz a nivel global.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Apostará Guanajuato a fabricar chips semiconductores para vehículos

Las estrategias serán el traer a empresas asiáticas a la entidad, dedicadas a su fabricación y la segunda acción será que a través del Valle de la Mentefactura se puedan diseñar nuevos chips que permitan que ya no haya paros de producción en las empresas automotrices.

“Es un tema muy importante y muy interesante el tema, pues muchas veces la gente privilegiaba tener plantas en China por la logística, por mano de obra barata y otros factores; sin embargo, después de la pandemia, los contenedores se han encarecido tres veces su valor, el acero ha crecido en su precio y la falta de estos chips, sin lugar a dudas van poner de cabeza a la industria automotriz y sin duda alguna lo estamos pasando y las empresas mismas están valorando de pasar de un esquema de 'Just in time' a un 'Just in case', es decir, tener la proveeduría cerca de sus plantas y eso va a ser fundamental y ahí es donde Guanajuato tiene una gran oportunidad”, mencionó.

Es importante mencionar que el Congreso Automotriz mismo que se llevó a cabo el 17, 18, 19, 25 y 26 de agosto, tuvo conferencias importantes sobre los cambios en la industria automotriz, sobre todo en el proceso de Business to Human y Bussines to Bussines, preparando a las empresas del sector a ser más competitivas en recursos humanos y modelos de negocio.

Para este Foro de Proveeduría Automotriz que se llevará a cabo del 06 al 10 de septiembre se tiene confirmada la participación de 188 empresas compradoras y 698 empresas proveedoras, todo en un ecosistema de desarrollo económico de manera virtual.

Rolando Alanis Rosales, presidente del CLAUGTO, comentó que el FPA es de los más importantes a nivel nacional, ya que vincula la industria nacional con la cadena de suministro automotriz, misma que genera 85 mil empleos directos y 100 mil empleos indirectos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Crece número de empresas exportadoras del sector médico

“Es un foro que se ha convertido en el más importante de México, un foro del sector automotriz y que desde el año del 2013 es toda una tradición que vincula la industria nacional con la cadena de suministro automotriz, generadora de más de 85 mil empleos directos y otros 100 mil indirectos en nuestro estado”, comentó.

Arzola López comentó que en los últimos 10 años, desde que se creó el Clúster el estado ha tenido grandes cambios en su economía, beneficiando a la sociedad de Guanajuato y el dinamismo económico en la región, por lo que siguen más retos en los cuales trabajar.

“Pretendemos darle una visualización a la industria de retos conjuntos, generar alianzas y sobre todo cooperación entre gobierno, empresas, sociedad y tomar ventaja de estos retos y seguir siendo uno de los estados más competitivos”, expresó.