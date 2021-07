Prepara Alejandra Gutiérrez plan de trabajo con apoyo de excandidatos

León, Gto.- Para concretar el plan de trabajo de la administración municipal de León del 2021 al 2024, la futura alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos se ha apoyado en propuestas de ex candidatos, mientras que también sigue trabajando en la conformación de su gabinete de trabajo, que pudiera estar creado por actuales funcionarios en la ciudad.

“Tengo ya reuniones concretadas con varios de ellos para estar escuchándolos y aquí insisto de manera bien clara, es con la fuerza de todos y esto incluye a quienes compitieron por la alcaldía que hicieron su trabajo, que tienen propuestas, que también los estaré escuchando y aquellas que sean compatibles con el proyecto y la visión y que sume a la sociedad los estaremos tomando en cuenta”, expresó la alcaldesa electa de León.

Explicó que para su gobierno mejorará algunos programas de atención a los leoneses, sobre todo que regresará el miércoles ciudadano pero en un esquema más completo y diferente, todo sigue en proceso de evaluación y se ha reforzado con información que se ha brindado de parte del municipio.

“Traemos modelos de atención que creo que son innovadores, que nos van ayudar a resolver los problemas más rápido de la gente pero sobre todo de estar ahora sí que de manera rápida y eficiente, sabiendo qué es lo que necesitan y poderlo resolver de manera eficiente”, expresó.

Gutiérrez Campos señaló que ya está evaluando perfiles para que puedan ser parte de su gabinete de trabajo, sin embargo todavía no ha especificado quién la acompañará en sus 3 años de gobierno, sobre todo para no causar incertidumbre en la actual administración.

“Todavía nos quedan 3 meses y que estaremos anunciándolo más adelante, que por respeto ahorita yo no quiero generar incertidumbre a la administración yo creo que tenemos que estar trabajando, ya tenemos algunos perfiles, estamos analizando también a la actual administración y más delante se estará dando a conocer”, indicó.

La futura alcaldesa en León no descartó la posibilidad de que personas que ya forman parte de la actual administración puedan ser parte de su nuevo gobierno, pero sí dijo que sigue evaluando perfiles desde los principales cargos, hasta los puestos de rango más bajo.

“Estamos haciendo el análisis en todas las áreas, una por una, desde los titulares directores y hacia abajo, lo que queremos es buenos resultados, buenas políticas públicas en lo que estamos trabajando, aquí no hay excepciones, todas las áreas se están analizando pero reitero, ahorita no estoy en condiciones de decirles quién sí o quién no, es muy adelantado”, señaló.

Alejandra Gutiérrez reiteró que no permitirá que personas dentro de su administración sean flojas, ni que trabajen con falta de valores, sobre todo con faltas de respeto tanto a los ciudadanos como a sus mismos compañeros de trabajo, lo anterior luego de que se le cuestionara sobre la baja del ex funcionario público Alberto Martínez ex director de Desarrollo Institucional.

“Vamos a tener otro tipo de mecanismos como es el presupuesto participativo, como van a ser las delegaciones, vamos a tener que hacer cambios normativos, pero también ahora sí que necesitamos perfiles que puedan estar elaborando esto”, dijo.